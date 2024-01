Par Euronews avec AP

Les accusations portées par l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël sont certes retentissantes, mais quel soutien ont-elles réellement au niveau mondial ?

L'Afrique du Sud affirme que plus de 50 pays ont exprimé leur soutien à la procédure qu'elle a engagée devant la plus haute juridiction des Nations unies, accusant Israël de génocide à l'encontre des Palestiniens dans la guerre à Gaza.

D'autres, dont les États-Unis, ont fermement rejeté les allégations de Pretoria selon laquelle l'état hébreu viole la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide. De nombreuses autres pays sont eux restés silencieux.

Les diverses réactions à ce cas historique qui a été examiné jeudi et vendredi par la Cour internationale de justice de La Haye sont symptomatiques d'une division du monde à laquelle on pouvait s'attendre, s'agissant de la question inextricable, remontant à 75 ans, d'Israël et des Palestiniens.

Ce dimanche a marqué le 100ème jour de la période de guerre la plus sanglante dans ce conflit ancien.

La majorité des pays qui soutiennent la cause de l'Afrique du Sud appartiennent au monde arabe et à l'Afrique. En Europe, seule la Turquie, pays musulman, a publiquement exprimé son soutien.

Aucun pays occidental n'a déclaré soutenir les accusations de l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël. Les États-Unis, proches alliés de l'état hébreu, les ont rejetées comme étant infondées, le Royaume-Uni les a qualifiées d'injustifiées et l'Allemagne a déclaré qu'elle les "rejetait explicitement".

La Chine et la Russie se sont peu exprimées sur l'une des affaires les plus importantes portées devant un tribunal international au cours de l'histoire récente. L'Union européenne n'a pas non plus fait de commentaires.

Les juges président l'ouverture des audiences à la Cour internationale de justice à La Haye, jeudi 11 janvier 24 AP Photo / Patrick Post

Réaction de l'UE, des États-Unis et du Royaume-Uni : des allégations "sans fondement"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré, lors d'une visite en Israël un jour avant le début de la procédure judiciaire, que les allégations de l'Afrique du Sud étaient "sans fondement" et que l'affaire "détournait le monde" des efforts visant à trouver une solution durable au conflit.

Le porte-parole du Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré que le terme "génocide" n'était pas "à prendre à la légère et nous ne pensons certainement pas qu'il s'applique ici".

"Nous ne sommes pas d'accord avec ce que font les Sud-Africains", a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron.

Les autorités israéliennes rejettent farouchement les allégations de génocide et affirment défendre leur population. Elles affirment que l'offensive vise à éradiquer les dirigeants du Hamas qui dirige le territoire et qui a provoqué le conflit en lançant des attaques surprises sur le sud d'Israël le 7 octobre.

Antony Blinken a déclaré qu'un procès pour génocide contre Israël était "particulièrement exaspérant" étant donné que le Hamas et d'autres groupes "continuent d'appeler ouvertement à l'anéantissement d'Israël et au massacre des Juifs".

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et d'autres pays classent le Hamas parmi les organisations terroristes.

La réponse militaire d'Israël à Gaza a fait plus de 23 000 morts parmi les Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, dont le décompte ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils. Il indique que plus des deux tiers des morts sont des femmes et des enfants.

Une grande partie du nord de la bande de Gaza est devenue un paysage lunaire inhabitable, des quartiers entiers ayant été détruits par les frappes aériennes et tirs de chars israéliens.

L'Afrique du Sud a également condamné l'attaque du Hamas du 7 octobre, mais estime qu'elle ne justifie pas la réponse d'Israël.

Des Palestiniens blessés arrivent à l'hôpital Al-Shifa après des frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza, dans le centre de la bande de Gaza AP Photo / Abed Khaled / File

L'Allemagne aux côtés d'Israël, la Turquie soutient la plainte de Pretoria

L'annonce par l'Allemagne de son soutien à Israël vendredi dernier, jour de la clôture des auditions à La Haye, revêt une importance symbolique compte tenu de son histoire liée à l'Holocauste, l'extermination par les nazis de six millions de Juifs en Europe. L'État d'Israël a été créé après la Seconde Guerre mondiale pour servir de refuge aux Juifs dans le sillage de ces atrocités.

"Israël se défend", a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit. Il a également évoqué l'Holocauste, qui a été en grande partie à l'origine de la création de la convention des Nations unies contre le génocide en 1948. "Compte tenu de l'histoire de l'Allemagne, le gouvernement fédéral se considère comme particulièrement attaché à la convention contre le génocide", a-t-il déclaré. Il a qualifié les allégations contre Israël de "totalement infondées".

L'Allemagne a déclaré qu'elle avait l'intention d'intervenir dans cette affaire en faveur d'Israël.

L'Union européenne a seulement déclaré que les pays avaient le droit de saisir la Cour de justice des Nations unies. La plupart de ses États membres se sont abstenus de prendre position.

La Turquie, qui est sur le point d'adhérer à l'UE, a fait cavalier seul dans la région. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que son pays avait fourni des documents utilisés contre Israël dans cette affaire.

"Avec ces documents, Israël sera condamné", a-t-il déclaré.

Des manifestants brandissent des drapeaux israéliens et des photos des otages enlevés par le Hamas, devant la Cour internationale de justice à La Haye, le jeudi 11 janvier 24 AP Photo / Patrick Post

Condamnation d'Israël par les pays arabes

L'Organisation de la Coopération islamique (OCI) a été l'une des premières entités à soutenir publiquement la plainte lorsque l'Afrique du Sud l'a déposée à la fin du mois dernier. Elle a déclaré qu'un "génocide de masse était perpétré par les forces de défense israéliennes" et a accusé Israël de "cibler sans discernement" la population civile de Gaza.

L'OCI est un bloc de 57 pays qui comprend l'Iran, l'Irak, l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Égypte. Son siège se trouve en Arabie saoudite. La Ligue arabe, basée au Caire, dont les 22 pays membres font presque tous partie de l'OCI, a également soutenu la cause de l'Afrique du Sud.

L'Afrique du Sud a bénéficié d'un certain soutien en dehors du monde arabe. La Namibie et le Pakistan ont approuvé le dossier lors d'une session de l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière. La Malaisie a également exprimé son soutien.

"Aucun être humain épris de paix ne peut ignorer le carnage perpétré contre les Palestiniens à Gaza", a déclaré le président namibien, Hage Geingob, cité dans le journal "The Namibian".

Le ministère des Affaires étrangères de la Malaisie a demandé que "les atrocités commises par Israël à Gaza fassent l'objet de poursuites judiciaires".

Des photos d'otages enlevés par le Hamas placées près d'une table lors d'une manifestation devant la Cour internationale de justice à La Haye, vendredi 12 janvier 24 AP Photo / Patrick Post

Le silence de la Chine et de la Russie

La Chine, la Russie - qui fait également l'objet d'allégations de génocide devant cette même cour - et la puissance émergente qu'est l'Inde sont restées largement silencieuses, apparemment conscientes qu'une prise de position dans une affaire aussi sensible n'aurait que peu d'avantages et pourrait perturber de manière irréversible leurs relations dans la région.

La politique étrangère de l'Inde a toujours soutenu la cause palestinienne, mais le Premier ministre Narendra Modi a été l'un des premiers dirigeants mondiaux à exprimer sa solidarité avec Israël et à qualifier l'attaque du Hamas de terrorisme.

Une position de repli ?

Une poignée de pays d'Amérique du Sud se sont exprimés, notamment le Brésil, première économie du continent, dont le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le président Luiz Inácio Lula da Silva soutenait la cause de l'Afrique du Sud.

Toutefois, les commentaires du ministère n'accusent pas directement Israël de génocide, mais se concentrent sur la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza.

La plainte de l'Afrique du Sud contre Israël comporte deux volets : elle veut que la Cour déclare Israël coupable de génocide et qu'elle prenne des mesures rapides imposant la fin de sa campagne militaire à Gaza. La Cour a déclaré qu'elle prendrait prochainement une décision provisoire, mais que, compte tenu de la gravité de l'affaire, le verdict final sur l'accusation de génocide pourrait prendre des années.

Le Brésil a déclaré qu'il espérait que l'affaire amènerait Israël à "cesser immédiatement tous les actes et mesures susceptibles de constituer un génocide".

D'autres pays n'ont pas hésité à se ranger du côté de l'Afrique du Sud. Le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a déclaré que l'affaire de génocide était "loin d'être claire", mais qu'il espérait que le tribunal ordonne un cessez-le-feu à Gaza.