A Davos, le Ministre polonais des Affaires étrangères appelle l'UE à aider davantage l'Ukraine

Le Ministre polonais des Affaires étrangères appelle l'Europe à augmenter sa production d'armes. C'est le seul moyen, d'après lui, d'aider l'Ukraine et assurer sa propre protection.

L’Europe et l’Occident doivent accroître de toute urgence leur capacité de production d’armes pour soutenir l’Ukraine contre la Russie et assurer sa propre défense. C'est l'avis du ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski.

S'adressant à Euronews lors du Forum économique mondial de Davos, Radosław Sikorski a déclaré que la Pologne augmentait son budget militaire mais que l'Europe dans son ensemble ne produisait pas suffisamment d'armes : "dans notre budget militaire, 50 % sont désormais consacrés à l'achat d'armes et de munitions et nous étudions les moyens d'augmenter notre production de véhicules blindés de transport de troupes, de mortiers et surtout de munitions. Nous disposons d'une ligne de financement européenne pour les munitions destinées à l'Ukraine et pour nous-mêmes, mais le goulot d'étranglement, je comprends, est la simple capacité de production et nous devons l'augmenter de toute urgence."

Radosław Sikorski a déclaré que l’Occident avait sous-estimé la menace russe, mais qu’il était plus que capable de se défendre : "la Russie et les dirigeants actuels semblent seulement respecter la force et nous devons restaurer cette force. Nous sommes économiquement 20 fois plus riches que la Russie. De mon vivant, la Russie, en tant qu'Union soviétique, a affronté l'Occident et a perdu ; elle perdra encore."