Les démocrates américains en Europe se préparent à une revanche contre Donald Trump

La marche de l'ancien président vers l'investiture républicaine incite les opposants vivant à l'étranger à se préparer à se battre pour la démocratie.

Alors que Donald Trump se rapproche de l'investiture républicaine et que ses adversaires s'efforcent de réduire son soutien, l'élection présidentielle américaine est en cours - et de nombreux démocrates s'inquiètent de la position de Joe Biden.

Le risque pour les démocrates est, qu'en l'absence de primaires véritablement compétitives pour activer la base, Joe Biden aura du mal à mobiliser pleinement les électeurs sympathisants jusqu'à un stade bien plus avancé du cycle électoral.

De son côté, Donald Trump mène officiellement une campagne de réélection, depuis plus d'un an, et n'a guère eu d'autres contraintes que les procédures judiciaires civiles et pénales.

Cette disparité entre le temps dont disposent les candidats et l'enthousiasme de leurs électeurs fait craindre à de nombreux démocrates qu'à l'été, ils devront rattraper le temps perdu pour tenter de réélire un président dont la cote de popularité dans les sondages reste décourageante. La mobilisation du vote à l'étranger constitue un élément essentiel de la riposte.

"Democrats Abroad", l'organisation officielle du parti démocrate pour les citoyens américains vivant temporairement ou définitivement à l'étranger, a des sections dans plus de 100 pays. Au cours de sa longue histoire, elle a permis à des centaines de milliers d'électeurs américains vivant à l'étranger de se rendre aux urnes.

Ils peuvent voter à la fois aux primaires et aux élections générales, et pour ces dernières, leurs bulletins de vote comptent au niveau de l'État, ce qui signifie qu'ils peuvent constituer un bloc décisif dans des courses présidentielles qui ne tiennent parfois qu'à quelques dizaines de milliers de voix.

C'est ce qui s'est passé en 2020, où la victoire de Joe Biden a dépendu de marges infimes dans plusieurs États clés. D'après les sondages actuels, Joe Biden devra se battre pour s'accrocher dans un grand nombre de ces États, et les votes envoyés de l'étranger pourraient lui donner l'avantage dont il a besoin.

Partout dans le monde

En l'état actuel des choses, le Parti démocrate dispose d'un dispositif plus avancé et plus complexe en dehors des États-Unis que le Parti républicain. Selon Angela Fobbs, porte-parole de "Democrats Abroad" en Allemagne, il y a "un monde de différence" entre la façon dont les deux principaux partis américains abordent les campagnes à l'étranger.

Alors que l'équivalent républicain est un comité d'action politique qui mène essentiellement ses propres campagnes, "Democrats Abroad" est une composante à part entière du parti démocrate, ce qui signifie que ses liens avec les membres sont beaucoup plus profonds.

"Notre organisation a été créée pour représenter les Américains à l'étranger", explique Angela Fobbs, lors d'un entretien avec Euronews, "et les aider lorsqu'ils rencontrent des problèmes, comme le fait que nous devons déclarer nos impôts depuis l'étranger, que certaines personnes ne peuvent pas bénéficier de prestations de retraite telles que Medicare ou la sécurité sociale".

"Nous pouvons travailler avec nos membres du Congrès pour les aider à résoudre leurs problèmes", indique Angela Fobbs, ce qui fait une énorme différence.

Mais ce n'est pas seulement la force organisationnelle qui pourrait donner un avantage aux démocrates d'outre-mer : ce sont les implications qu'une deuxième présidence Trump aurait à la fois pour les Américains à l'étranger et pour leurs familles dans le pays.

Comme l'explique Angela Fobbs, l'une des inquiétudes les plus sérieuses au sujet de Donald Trump est son mépris bien établi pour l'OTAN et les obligations militaires des États-Unis en Europe.

"L'Allemagne abrite la plus grande communauté militaire américaine en dehors des États-Unis, à Ramstein, précise-t-elle, "et les gens ont donc des problèmes spécifiques que d'autres pays n'ont peut-être pas. L'une d'entre elles est que, honnêtement, la dernière fois qu'ils contrôlaient complètement le gouvernement, les Républicains ont passé beaucoup de temps à parler de la fermeture des bases militaires ici."

Cela n'affecterait pas seulement la vie de ces militaires et de leurs familles, mais aussi la sécurité européenne dans son ensemble.

Le gouvernement allemand, l'un des principaux soutiens de l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie, a élaboré des plans d'urgence en prévision d'une éventuelle guerre entre la Russie et l'OTAN qui éclaterait au cours des deux prochaines années.

Ces plans reposent sur la possibilité que l'OTAN puisse déployer des centaines de milliers de soldats en réponse à une escalade russe - et si les États-Unis commençaient à retirer leurs troupes d'Europe, l'épuisement des ressources de l'OTAN qui en résulterait pourrait donner à la Russie une ouverture majeure.

"Si l'Amérique va bien, c'est le monde entier qui va bien"

Pour maximiser leur impact potentiel sur les élections, les démocrates doivent faire comprendre aux Américains que leur vote compte toujours. Et même après le drame des deux dernières élections, il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer qu'ils votent, sans se soucier de savoir pour qui.

"Parfois, les gens ne sont pas forcément conscients du nombre de personnes qui vivent en dehors des États-Unis et du fait que nous sommes toujours des citoyens américains", affirme Angela Fobbs. "Il m'est arrivé que des gens me demandent : "Oh, suis-je toujours un citoyen américain ? Parce que j'ai vécu en dehors des États-Unis". Et la réponse est oui ! Et je me préoccupe toujours de ce qui se passe aux États-Unis, non seulement à cause des questions politiques, mais aussi parce que ma famille y vit".

"Les gens commencent donc à se rendre compte que nous existons et que nous sommes un véritable groupe d'intérêt pour le gouvernement américain", ajoute-t-elle.

Pour Fobbs, comme pour beaucoup d'autres aux États-Unis et au-delà, une deuxième administration Trump est une perspective profondément effrayante en soi.

Le mot "fascisme" est plus que jamais utilisé pour décrire son programme et les attitudes de sa base - et selon Angela Fobbs, le danger posé par le mouvement de l'ancien président s'étend bien au-delà des États-Unis.

"Si l'Amérique va bien", dit-elle depuis l'Allemagne, "c'est le monde entier qui va bien".