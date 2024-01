Leo Varadkar optimiste pour l'aide de l'UE à l'Ukraine

Par Euronews

Le Premier ministre irlandais convaincu que l'UE trouvera un moyen, avec ou sans la Hongrie, de valider son plan d'aide 50 milliards d'euros pour l'Ukraine.

Le Premier ministre irlandais est optimiste pour l'Ukraine.

Leo Varadkar est convaincu qu'avec ou sans l'accord de la Hongrie, l'Union européenne trouvera un moyen de valider son plan d'aide de 50 milliards d'euros pour soutenir l'effort de guerre ukrainien.

En principe, le financement doit être approuvé à l'unanimité, Budapest s'y oppose, mais Leo Varadkar évoque un plan B.

Leo Varadkar, Premier ministre irlandais : "Le Conseil européen se réunira le 1er février. Je pense qu'il sera possible d'approuver ce paquet de 50 milliards d'euros de subventions et de prêts pour l'Ukraine. S'il ne nous est pas possible de le faire en tant qu'Union européenne, je pense que nous devrons le faire en tant que gouvernements. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Je préférerais de loin que nous le fassions à l'unanimité. Mais nous devons avoir un plan B et une option de repli. Et pour moi, ce serait les gouvernements qui sont prêts et capables de continuer à soutenir l'Ukraine, et donc la grande majorité des gouvernements en Europe, qui le feraient sur une base multilatérale."

Viktor Orban refuse de donner son feu vert au financement de l'aide à l'Ukraine alors que de son côté, la Commission européenne maintient pour l'instant le gel de 20 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie.