Des habitations touchées par des drones russes en Ukraine

Des attaques qui auraient fait au moins six blessés.

PUBLICITÉ

En Ukraine, des habitations ont été touchées par des frappes de drones russes dans la nuit de mercredi à jeudi. Des attaques qui ont fait au moins six blessés à Odessa et des dégâts matériels : plusieurs immeubles et un entrepôt ont été endommagés.

Selon les autorités ukrainiennes, les systèmes de défense aérienne des régions d'Odessa et de Mykolaiv auraient abattu onze des quatorze drones lancés par Moscou. Des drones Shade de conception iranienne, selon Kyiv, qui appelle toujours ses alliés occidentaux à renforcer leur aide militaire, alors que l'armée russe poursuit ses attaques nocturnes contre les principales villes et infrastructures en Ukraine.

Côté russe, les autorités de la région de Krasnodar ont confirmé via Telegram qu'un incendie s'était déclaré dans une raffinerie de pétrole du port de Tuapse, sur la mer Noire, dans le sud de la Russie. D'après des sources locales, il y aurait uniquement des dégâts matériels. L'incendie aurait été éteint dans la nuit.

Les circonstances de l'incident font l'objet d'une enquête.