Allemagne : les hôpitaux publics touchés par un mouvement de grève des médecins

Ce mardi en Allemagne, Les hôpitaux publics sont touchés par un mouvement de grève des médecins après qu’un accord est échoué avec leur direction lors de négociation collectives.

Les professionnels de santé réclament de meilleur salaire ainsi que des meilleures conditions de travail.

Le syndicat Marburger Bund a appelé aujourd'hui plus de 20 000 médecins des hôpitaux universitaires à une grève"d'avertissement". Le syndicat réclame une augmentation de salaire de 12,5 % et des primes plus élevées pour le travail de nuit, les week-ends et les jours fériés. Le troisième cycle de négociations avec les États fédéraux avait déjà échoué.

Afin de renforcer leurs revendications, les médecins de plusieurs villes se sont mis en grève. Le rassemblement central débutera à Hanovre à 13 heures. Plusieurs milliers de participants sont attendus. En raison de la grève dite "d'avertissement", des restrictions seront imposées dans les cliniques concernées. Toutefois, les soins d'urgence et les traitements vitaux devraient être garantis.