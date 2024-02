A Paris, un mini référendum pour ou contre les SUV jugés trop polluants

Par euronews avec AP

Les électeurs parisiens étaient appelés ce dimanche à voter pour ou contre la mise en oeuvre d'un stationnement beaucoup plus coûteux pour les propriétaires non résidents de SUV.

Les Parisiens votaient dimanche pour savoir s'il fallait bannir les SUV (Sport Utility Vehicule) des rues de la capitale française en les rendant beaucoup plus chers à stationner, la dernière étape d'une campagne menée par la maire socialiste Anne Hidalgo pour rendre la ville hôte des Jeux Olympiques plus verte et plus conviviale pour les piétons et les cyclistes.

Anne Hidalgo demande le soutien des électeurs pour une proposition visant à tripler les frais de stationnement pour les conducteurs de SUV venant de l'extérieur de la ville.

Dans des messages de campagne sur les réseaux sociaux, la maire de Paris a affirmé que les SUV oc_cupaient trop de place dans les rues étroites de Paris, qu'ils étaient trop polluants, "menacent notre santé et notre planète",_ et causent plus d'accidents de la route que les petites voitures.

"Le moment est venu de rompre avec cette tendance aux voitures toujours plus grandes, plus hautes, plus larges", a-t-elle déclaré. "Vous avez le pouvoir de vous réapproprier nos rues."

Le coût pour les non-résidents du stationnement de leur SUV dans les arrondissements centraux de Paris, dans les arrondissements 1 à 11, s'élèverait à 18 euros de l'heure pendant les deux premières heures, contre 6 euros de l'heure pour les petites voitures.

Dès lors, le stationnement deviendrait de plus en plus punitif. Un séjour de six heures avec un SUV – suffisant, par exemple, pour assister à un spectacle et à un restaurant – coûterait la somme énorme de 225 euros, contre 75 euros pour des véhicules plus petits.

Hors du cœur de la ville, dans les arrondissements périphériques de Paris numérotés du 12 au 20, un conducteur de SUV non résident paierait 12 euros de l'heure pour les deux premières heures, augmentant progressivement jusqu'à 150 euros pour six heures.

Le mini-référendum de ce dimanche était ouvert aux Parisiens inscrits sur les listes électorales. La question qui leur était proposée de voter était : "Pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes ?"

Les bureaux de vote devaient fermer à 19 heures et les résultats étaient attendus plus tard ce dimanche soir.