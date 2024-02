L'ex-star de foot brésilien Dani Alves au tribunal pour agression sexuelle présumée

Par euronews avec AP

Le procès du joueur s'est ouvert ce lundi à Barcelone. L'avocat de la victime réclame 12 ans de prison pour des faits qui se seraient produits le 20 décembre 2022 dans une boîte de nuit de la capitale catalane.

Le procès de la star du football brésilien Dani Alves a démarré ce lundi à Barcelone en Espagne. Le footballeur est accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune femme dans une discothèque de la capitale catalane le 30 décembre 2022.

Dani Alves, 40 ans, ex-joueur de Barcelone, nie tout acte répréhensible.

Les procureurs de l'État réclament une peine de neuf ans de prison contre lui s'il est reconnu coupable, tandis que les avocats de la victime présumée réclament 12 ans de détention.

Le prévenu Alves a été arrêté le 20 janvier 2023 après avoir répondu à une convocation de la police lors d'une visite en Espagne. Ses demandes de libération sous caution lui ont toutes été refusées, le tribunal considérant le risque de fuite alors même que le joueur avait proposé de remettre son passeport et de porter un dispositif de localisation.

Dani Alves a été condamné à mettre de côté 150 000 euros pour payer sa victime présumée s'il est reconnu coupable et devra payer des dommages et intérêts.

Le footballeur est l'un des joueurs les plus titrés, remportant des titres majeurs avec plusieurs clubs d'élite, dont Barcelone, la Juventus et le Paris Saint-Germain. Il a aidé le Brésil à remporter deux trophées de la Copa America et une médaille d'or olympique.

Son contrat avec le club mexicain des Pumas a été résilié immédiatement après son arrestation.

Le procès devrait se dérouler jusqu'à mercredi au palais de justice de Barcelone.