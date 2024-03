Roman Polanski jugé à Paris pour diffamation

Le cinéaste controversé est jugé à Paris pour diffamation après avoir qualifié de "mensonge odieux" les accusations d'agression sexuelle portées contre lui par l'actrice britannique Charlotte Lewis.

Le vétéran du cinéma franco-polonais Roman Polanski est jugé aujourd'hui en France pour diffamation envers l'actrice britannique Charlotte Lewis, qui l'avait accusé d'abus sexuels dans les années 1980.

Le réalisateur, âgé de 90 ans et résidant actuellement à Paris, ne se présentera pas au tribunal, ont annoncé ses avocats. Charlotte Lewis, 56 ans, sera quant à elle présente au procès.

En mai 2010, l'actrice a affirmé que Roman Polanski l'avait agressée sexuellement lors d'une audition à son domicile parisien en 1983, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Charlotte Lewis, qui a ensuite joué dans le film Pirates (1986) du réalisateur, a fait part de son récit à la police américaine.

En décembre 2019, Roman Polanski a réfuté ces accusations en les qualifiant de "mensonges odieux" lors d'une interview accordée au magazine Paris Match. Il y fait référence à une citation attribuée à Charlotte Lewis, tirée d'une interview accordée en 1999 au journal News of the World, aujourd'hui disparu, dans laquelle elle aurait déclaré : "Je voulais être sa maîtresse, [...] je l'ai probablement désiré plus qu'il ne m'a désirée".

L'actrice a contesté l'exactitude de la citation en 2010 et, à la suite de l'interview du réalisateur dans Paris Match, a porté plainte pour diffamation.

L'équipe juridique de Roman Polanski nie toute diffamation dans les propos tenus par son client à Paris Match : "Roman Polanski a le droit de se défendre publiquement, au même titre que la personne qui l'accuse", avance l'avocate Delphine Meillet.

L'industrie cinématographique dans la tourmente

Ce procès en diffamation intervient dans une période de remise en question pour le cinéma français. Lors de la cérémonie des Césars de cette année, l'actrice Judith Godrèche a dénoncé "l'impunité" dans l'industrie cinématographique, après avoir accusé deux réalisateurs de l'avoir violée et agressée sexuellement lorsqu'elle était adolescente.

Ces dernières années, Roman Polanski s'est fait très discret, son dernier film, The Palace, ayant été présenté sans lui à la Mostra de Venise l'été dernier.

Le réalisateur, dont la carrière comprend des films oscarisés comme Rosemary's Baby, Chinatown et Le Pianiste, s'est réfugié en Europe en 1978. La France a refusé de l'extrader vers les États-Unis, où il est accusé d'avoir commis un détournement de mineur sur une jeune fille de 13 ans en 1977.

Tout au long de sa carrière, il a fait l'objet d'une série d'allégations d'agressions sexuelles, qui sont toutes aujourd'hui prescrites. Roman Polanski a toujours nié ces accusations.

L'audience d'aujourd'hui est la première à se tenir en France dans le cadre des nombreuses accusations d'agression sexuelleportées contre le célèbre réalisateur.