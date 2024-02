Dans les coulisses du Trophée Hassan II, le tournoi de golf le plus prestigieux du Maroc

Dans cet épisode de Spotlight, nous découvrons les coulisses du Royal Golf Dar Es Salam avant le prochain Trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meryem, deux des plus prestigieux tournois de golf du Maroc, qui se dérouleront du 19 au 24 février 2024.

Le tournoi Hassan II est réputé pour regrouper deux titres, masculin et féminin, respectivement décernés dans le cadre du PGA Champions Tour et du Ladies European Tour. Dans cet épisode, quatre personnalités du golf marocain se confient, parmi lesquelles la star du golf Maha Haddioui, qui évoque les évolutions du golf féminin au Maroc et ce que le parcours Dar Es Salam représente pour elle.

Le photographe officiel Karim Tibari et la directrice de l'école d'architecture de Rabat, Imane Bennani, se joignent à Maha Haddioui pour évoquer la beauté photogénique de Rabat d'un point de vue culturel et historique, au cœur de la vieille ville et des sites environnants.

Le greenkeeper Khammar Rahhioui nous fait également partager ses connaissances sur l'entretien des trois parcours du Royal Golf Dar Es Salam, avec des informations sur la richesse de la beauté naturelle et de la faune de la région, plantant ainsi le décor du tournoi de golf le plus prestigieux du Maroc.