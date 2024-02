Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell à Kyiv pour une visite de deux jours

Par Euronews avec agences

Le chef de la diplomatie européenne est arrivé à Kyiv pour une visite de deux jours. Le directeur de l'AIEA est également en Ukraine pour inspecter la centrale nucléaire de Zaporijjia.

PUBLICITÉ

Josep Borrell a débuté ce mardi à Kyiv sa visite diplomatique de 2 jours. Dès son arrivée, le chef de la diplomatie européenne a assisté à un exercice d'entraînement de la police ukrainienne visant à stabiliser la situation dans les territoires libérés.

Suivra ensuite une rencontre avec le Président, le Premier ministre, le Ministre des Affaire étrangères et le Ministre de la Défense, puis une visite à la Rada.

"Je pense que nous allons en former 150, puis nous en amènerons d'autres et d'autres et d'autres. Les forces ukrainiennes bénéficieront d'un entraînement adéquat pour affronter une situation beaucoup plus difficile que prévu : reprendre contrôle de votre territoire, pour redonner la vie, pour soutenir la population, pour faire fonctionner à nouveau les institutions publiques" a répété Josep Borrell.

Mardi matin, deux missiles russes ont frappé la ville de Zolotchiv, dans le nord-est de l’Ukraine, et fait quatre morts dont un bébé de deux mois. 3 autres personnes ont été grièvement blessées. D'autres bâtiments ont également été détruits par des tirs de roquettes.

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique est lui aussi de retour en Ukraine pour inspecter la centrale nucléaire de Zaporijjia. Lors d'une conférence de presse organisée à Kyiv, Rafael Grossi a rappelé que la "Russie a une grande responsabilité car elle contrôle la situation dans la centrale."