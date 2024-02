Finlande : Alexander Stubb remporte l'élection présidentielle

Par Euronews, AP

L'ex-Premier ministre Alexander Stubb remporte la présidentielle finlandaise, battant de justesse l'ancien diplomate Pekka Haavisto

L'ex-Premier ministre Alexander Stubb a remporté le second tour de l'élection présidentielle finlandaise dimanche face à l'ancien ministre des Affaires étrangères Pekka Haavisto, dans une course serrée entre deux politiciens expérimentés pour le poste de chef d'Etat, dont la principale tâche sera de diriger la politique étrangère et de sécurité du pays nordique maintenant qu'il est membre de l'OTAN, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Avec plus de 99 % des votes dépouillés, le candidat de centre-droit Alexansder Stubb, du parti conservateur de la Coalition nationale, a obtenu 51,6 % des voix, tandis que le candidat indépendant Haavisto, de la gauche verte, a obtenu 48,4 % des voix.

M. Stubb, 55 ans, qui a été premier ministre en 2014-2015 et a commencé sa carrière politique en tant que législateur au Parlement européen, deviendra le 13e président de la Finlande depuis l'indépendance du pays nordique par rapport à l'empire russe en 1917.

Les bureaux de vote ont fermé à 20h00 (18h00 GMT).

Pekka Haavisto félicite le nouveau Président

M. Haavisto a reconnu sa défaite après qu'une projection de la chaîne publique finlandaise YLE montrant une victoire de M. Stubb a été publiée après 21 heures. Il a serré la main de M. Stubb et l'a félicité à l'hôtel de ville d'Helsinki, où les candidats et les médias regardaient les résultats.

M. Stubb et M. Haavisto, 65 ans, étaient les principaux candidats en lice lors des élections, au cours desquelles plus de 4 millions d'électeurs ont choisi un successeur au très populaire président Sauli Niinistö, dont le second mandat de six ans expire en mars. Il n'était pas rééligible.Le second tour de dimanche était nécessaire car aucun des neuf candidats n'avait obtenu plus de la moitié des voix lors du premier tour du 28 janvier. M. Stubb est arrivé en tête avec 27,3 % des voix, tandis que M. Haavisto est arrivé deuxième avec 25,8 % des voix.

Plusieurs sondages indiquaient que Stubb, qui a également été ministre des affaires étrangères, des finances et des affaires européennes de la Finlande, était le favori pour remporter la présidence.

Un taux de participation en baisse

Le taux de participation initial a été de 70,7 %, ce qui est nettement inférieur au taux de 75 % enregistré lors du premier tour de scrutin.

Pendant la campagne électorale, Stubb et Haavisto étaient largement d'accord sur les priorités de la Finlande en matière de politique étrangère et de sécurité. Celles-ci incluent le maintien d'une ligne dure envers Moscou et les dirigeants actuels de la Russie, le renforcement des liens de sécurité avec Washington, et la nécessité d'aider l'Ukraine à la fois sur le plan militaire et sur le plan civil. La Finlande partage une frontière de 1 340 km avec la Russie.

Contrairement à la plupart des pays européens, le président finlandais détient le pouvoir exécutif en formulant la politique étrangère et de sécurité avec le gouvernement, en particulier en ce qui concerne les pays extérieurs à l'Union européenne tels que les États-Unis, la Russie et la Chine

Comandant des armées

Le chef d'État commande également l'armée, ce qui est particulièrement important dans l'environnement de sécurité actuel de l'Europe et dans la nouvelle situation géopolitique de la Finlande, qui a rejoint l'OTAN en avril 2023 à la suite de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine un an plus tôt.

On s'attend à ce que le président finlandais reste au-dessus de la mêlée de la politique quotidienne et qu'il se tienne largement à l'écart des conflits politiques internes.

M. Haavisto a été le principal diplomate de la Finlande entre 2019 et 2023 et le principal négociateur de l'entrée de la Finlande dans l'OTAN.

Ancien médiateur de conflit auprès des Nations unies et écologiste passionné, il s'agit de sa troisième candidature à la présidence, en tant que candidat indépendant.