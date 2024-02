Au carnaval de Rio, l'hommage à la culture yanomamie

Par Euronews avec AP

La célèbre école de samba de Salgueiro s'est élancée dimanche soir dans le Sambadrome pour une parade aux couleurs du peuple amazonien yanomami, gravement menacé par l'orpaillage illégal.

>> Le défilé du carnaval de Rio lance un appel urgent pour mettre fin à l'exploitation minière illégale sur les terres indigènes

> Les danseurs du carnaval sont montés sur la plus grande scène de Rio de Janeiro dimanche soir, le visage peint en rouge selon la tradition indigène, tandis que les percussionnistes avaient inscrit "Miners out" sur la peau de leurs tambours.

Cela faisait partie de l'hommage rendu par l'école de samba de Salgueiro aux Yanomami, le plus grand groupe indigène du Brésil, avec ses chars géants, ses costumes et ses chansons basées sur la culture et les traditions ancestrales du groupe.

"Mon Salgueiro est la flèche du peuple de la forêt", ont chanté les participants à la parade en défilant dans le Sambadrome, délivrant leur message aux plus de 70 000 fêtards présents et aux millions de téléspectateurs qui les regardaient en direct.

Des artistes de l'école de samba Salgueiro défilent lors des célébrations du carnaval au Sambadrome de Rio de Janeiro, au Brésil, lundi 12 février 2024. Bruna Prado/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Orpaillage illégal

Le président Luiz Inácio Lula da Silva est sous pression pour tenir ses promesses d'éradication de l'exploitation minière illégale, notamment en raison d'un récent recul de ses efforts. Le défilé de dimanche intervient alors que le Brésil célèbre le premier anniversaire de la déclaration par Lula d'une urgence sanitaire pour le peuple Yanomami en Amazonie, qui souffre de malnutrition et de maladies telles que le paludisme en raison de l'exploitation minière illégale.

"Notre appel est un appel à l'aide au Brésil et au monde", a déclaré Davi Kopenawa, un chef Yanomami et chaman qui a conseillé l'école de samba sur la manière de rester fidèle à son peuple, et qui a défilé avec Salgueiro. "J'espère que le monde, en entendant notre appel, fera pression sur le gouvernement brésilien pour qu'il renvoie tous les mineurs, destructeurs de notre mère la Terre, qui souillent l'eau et tuent les poissons."

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva reçu par Davi Kopenawa, chef et chaman Yanomami, dans la réserve indigène de Raposa Serra do Sol, le 13 mars 2023. Edmar Barros/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Kopenawa a défilé avec des brassards et une coiffe en plumes, ainsi qu'un collier de perles représentant un jaguar. Il a été rejoint par 13 autres Yanomami qui ont traversé le pays pour participer au défilé de Salgueiro. L'un des premiers chars était constitué d'un tronc d'arbre coupé, avec un interprète représentant une mère yanomami cherchant à protéger son enfant alors que les envahisseurs s'approchaient, et d'autres chars présentaient des sculptures massives de Yanomami.

En rendant hommage à l'histoire et à la culture des Yanomami, l'école de Salgueiro cherche à attirer l'attention sur les effets dévastateurs de l'exploitation minière illégale sur le territoire des Yanomami, notamment la contamination généralisée des cours d'eau, la famine et les maladies.

Quelque 30 000 Yanomami vivent dans le plus grand territoire indigène du Brésil, qui s'étend sur plus de 9 millions d'hectares dans la zone nord de la forêt amazonienne, le long de la frontière avec le Venezuela.