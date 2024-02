Par Euronews avec AP

Une "unité de reconnaissance précoce" sera créée pour détecter le plus tôt possible les potentielles menaces provenant des réseaux d'extrême droite. Les prérogatives des enquêteurs devraient être étendues, notamment pour geler les financement de ces réseaux.

La plus haute responsable allemande de la sécurité a déclaré mardi qu'elle souhaitait faciliter la traçabilité du financement de l'extrême droite et qu'elle prévoyait de mettre en place une "unité de reconnaissance précoce" pour détecter le plus tôt possible les campagnes de désinformation provenant de l'extrême droite, mais aussi de l'étranger.

Les propositions de la ministre fédérale de l'intérieur, Nancy Faeser, font suite aux grandes manifestations contre l'extrême droite qui ont eu lieu dans le pays ces dernières semaines après les révélations qui ont fait l'effet d'un électrochoc pour la société allemande.

Une manifestation devant le Reichstag, le Parlement allemand, lors d'une manifestation contre le parti AfD et l'extrémisme de droite à Berlin, en Allemagne, le 3 février 2024.

Le 10 janvier, le média Correctiv révélait l'organisation d'une réunion en novembre dernier à Potsdam pour discuter d’un projet de “remigration” de “citoyens non assimilés”, soit concrètement l'expulsion de millions d'immigrés d’Allemagne, incluant des citoyens allemands. En plus de militants proches de la mouvance néo-nazie et d’identitaires autrichiens, plusieurs cadres du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne étaient présents à la réunion.

Cibler les finances des réseaux d'extrême droite

L'agence de renseignement intérieur allemande affirme que le nombre d'extrémistes de droite est en augmentation. En 2022, il a atteint 38 800, dont 14 000 sont considérés comme potentiellement violents. Le directeur de l'agence, Thomas Haldenwang, a déclaré que ces chiffres auraient encore augmenté l'année dernière.

Nancy Faeser a déclaré que les efforts visant à mettre fin au financement des extrémistes ont été entravés par le fait que les enquêtes financières sont limitées aux mouvements "incitant à la violence et orientés vers la violence". Elle a suggéré que la loi soit modifiée pour que le "potentiel de menace" d'un groupe soit un motif d'enquête, et que les procédures soient plus rapides et moins bureaucratiques. "Aucune personne à l’origine de dons à une organisation d'extrême droite ne devrait pouvoir compter sur le fait de ne pas être découvert.

La ministre fédérale allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, en conférence de presse sur les mesures de lutte contre l'extrémisme de droite à Berlin, mardi 13 février 2024.

Nancy Faeser a ajouté qu'elle travaillait avec les autorités régionales pour empêcher les extrémistes de droite d'entrer dans le pays ou d'en sortir. "Les extrémistes de droite allemands et les autocrates étrangers ont une chose en commun : ils veulent attiser la colère et diviser, surtout par le biais de la désinformation", a déclaré la ministre fédérale.

Elle a indiqué que les faux comptes et, de plus en plus, les photos et les vidéos générées par l'intelligence artificielle constituaient un problème.

L'"unité de reconnaissance précoce", basée au ministère de l'intérieur, devrait commencer à travailler "dans quelques mois", a-t-elle déclaré, soulignant l'importance de détecter rapidement les manipulations et les campagnes d'influence.