Les proches d'Alexeï Navalny confirment sa mort, sa mère est à la recherche du corps

Par Euronews avec AP

La porte-parole de l'opposant russe, Kira Yarmysh, affirme qu'il a été "assassiné" dans la colonie pénitentiaire où il était détenu.

PUBLICITÉ

La porte-parole d'Alexeï Navalny, Kira Yarmysh,a confirmé samedi que l'opposant russe était décédé dans une colonie pénitentiaire isolée de l'Arctique et a déclaré qu'il avait été "assassiné", mais on ne sait pas où se trouve son corps.

Une note officielle remise à la mère de M. Navalny indique qu'il est mort à 14 h 17, heure locale, vendredi, a déclaré Kira Yarmysh. Elle a ajouté qu'un employé de la colonie pénitentiaire avait déclaré que le corps de M. Navalny avait été transporté dans la ville voisine de Salekhard dans le cadre d'une enquête sur sa mort. Elle a demandé que son corps soit remis à sa famille.

Lorsqu'un avocat et la mère de M. Navalny se sont rendus à la morgue de Salekhard, celle-ci était fermée, a indiqué l'équipe de M. Navalny sur sa chaîne Telegram. L'avocat a appelé la morgue et on lui a dit que le corps de M. Navalny ne s'y trouvait pas, a ajouté l'équipe de M. Navalny.

"Nous demandons que le corps d'Alexey Navalny soit immédiatement remis à sa famille", a écrit M. Yarmysh sur X, anciennement Twitter. Les causes et les circonstances de la mort d'Alexey Navalny vendredi restent largement obscures.

Le service pénitentiaire fédéral russe a indiqué que M. Navalny s'était senti mal après une promenade et avait perdu connaissance dans la colonie pénitentiaire de la ville de Kharp, dans la région de Yamalo-Nenets, à environ 1 900 kilomètres au nord-est de Moscou. Une ambulance est arrivée, mais il n'a pas pu être réanimé. La cause du décès est toujours en cours d'établissement.

Maria Pevchikh, présidente du conseil d'administration de la fondation anti-corruption de M. Navalny, a déclaré que le leader de l'opposition "vivrait à jamais dans des millions de cœurs".

"Navalny a été assassiné. Nous ne savons toujours pas comment nous allons continuer à vivre, mais ensemble, nous trouverons quelque chose", a-t-elle écrit sur X.

Les arrestations se sont poursuivies samedi, après que plus de 100 personnes ont été arrêtées dans plusieurs villes russes vendredi, alors qu'elles étaient venues déposer des fleurs à la mémoire de M. Navalny sur des mémoriaux dédiés aux victimes des purges de l'ère soviétique, selon OVD-Info, un groupe qui surveille la répression politique en Russie.

Les hommages ont été retirés pendant la nuit, mais les gens ont continué à déposer des fleurs samedi. À Moscou, un grand groupe de personnes a scandé "honte" alors que la police tirait de la foule une femme qui criait, comme le montre une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Plus de dix personnes ont été interpellées lors d'une commémoration à Saint-Pétersbourg, dont un prêtre venu célébrer un office en l'honneur de M. Navalny.

Dans d'autres villes du pays, la police a bouclé certains monuments commémoratifs et des agents prenaient des photos des personnes présentes et notaient leurs données personnelles.