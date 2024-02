Mort d'Alexeï Navalny : les autorités russes parlent de "nouvelles enquêtes en cours"

Par Euronews avec AP

Les proches de l'opposant russe demandent que son corps "soit immédiatement remis à sa famille".

Des responsables russes ont déclaré samedi aux proches de l'opposant russe Alexeï Navalny que la cause de sa mort n'avait pas encore été établie et que les résultats d'une nouvelle enquête seraient publiés la semaine prochaine, selon la porte-parole d'Alexeï Navalny, Kira Yarmysh.

Cette dernière a précisé que la mère de l'opposant avait été informée que le corps ne serait pas rendu public tant que ces enquêtes ne seraient pas terminées.

Cette décision a suscité des spéculations selon lesquelles les autorités russes pourraient vouloir conserver le corps pour tenter de dissimuler un éventuel acte criminel. "Ils nous font tourner en rond et brouillent leurs traces", affirme Kira Yarmysh.

Une note remise à la mère d'Alexeï Navalny indique qu'il est décédé vendredi à 14h17. Les responsables de la prison ont déclaré à sa mère, à son arrivée à la colonie pénitentiaire samedi, que son fils avait péri du "syndrome de mort subite", a écrit Ivan Zhdanov, directeur de la Fondation anti-corruption de Navalny, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Un employé de la colonie pénitentiaire aurait indiqué que le corps avait été transporté dans la ville voisine de Salekhard dans le cadre d'une enquête post-mortem. Lorsque la mère d'Alexeï Navalny et l'un des avocats de l'opposant ont visité la morgue de Salekhard, celle-ci était fermée, a écrit l'équipe de Navalny sur sa chaîne Telegram. Mais l'avocat a appelé la morgue et on lui a dit que le corps n'était pas là.

Un autre avocat de Navalny s'est rendu devant la commission d'enquête de Salekhard et s'est vu dire que la cause de sa mort n'avait pas encore été établie et que de nouvelles enquêtes étaient en cours et que les résultats seraient publiés la semaine prochaine. La commission d’enquête russe a informé l’équipe de Navalny que le corps ne serait pas remis à ses proches tant que ces enquêtes ne seraient pas terminées, selon Kira Yarmysh.

"Il est évident qu'ils mentent et font tout ce qu'ils peuvent pour éviter de remettre le corps", a-t-elle écrit sur X, ajoutant que son équipe exigeait que le corps de Navalny "soit immédiatement remis à sa famille".

Le Service pénitentiaire fédéral russe a rapporté que Navalny s'est senti malade après une promenade vendredi et est tombé inconscient dans la colonie pénitentiaire de la ville de Kharp, dans la région de Yamalo-Nenets, à environ 1 900 kilomètres (1 200 miles) au nord-est de Moscou. Une ambulance est arrivée, mais il n'a pas pu être réanimé, a indiqué le service, ajoutant que la cause du décès était encore "en cours d'établissement".

Hommages et arrestations

Pendant ce temps, les arrestations se sont poursuivies samedi alors que les Russes sont venus déposer des fleurs à la mémoire d'Alexeï Navalny aux mémoriaux des victimes des purges de l’ère soviétique. OVD-Info, un groupe qui surveille la répression politique en Russie, a déclaré samedi que plus de 273 personnes avaient été arrêtées lors d'événements commémoratifs depuis la mort de l'opposant.

Les objets commémoratifs déposés vendredi ont été retirés pendant la nuit, mais les gens ont continué à affluer avec des fleurs samedi. À Moscou, un grand groupe de personnes ont scandé "honte" alors que la police tirait une femme hurlante de la foule, a montré une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Plus de 10 personnes ont été arrêtées devant un mémorial à Saint-Pétersbourg, dont un prêtre venu y célébrer un service pour Alexeï Navalny.

Dans d'autres villes du pays, la police a bouclé certains monuments commémoratifs et les agents ont pris des photos de ceux qui venaient et notaient leurs données personnelles dans une claire tentative d'intimidation.

"Après le meurtre d'Alexeï Navalny, il est absurde de percevoir Vladimir Poutine comme le chef supposément légitime de l'Etat russe", a déclaré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la Conférence de Munich sur la sécurité. "C'est un voyou qui maintient le pouvoir grâce à la corruption et à la violence."

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a lui déclaré samedi que le Royaume-Uni "prendrait des mesures" contre les Russes responsables de la mort d'Alexeï Navalny.