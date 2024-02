Gaza : les frappes israéliennes ont fait au moins 18 morts dans la nuit de samedi à dimanche

Par Euronews avec AP

Benjamin Netanyahu s'est engagé à poursuivre l'offensive jusqu'à la "victoire totale" sur le Hamas et à l'étendre à Rafah, la ville la plus au sud de Gaza.

Les frappes israéliennes à travers Gaza ont tué au moins 18 personnes dans la nuit et jusqu'à dimanche, selon des médecins et des témoins, alors que les États-Unis ont déclaré qu'ils opposeraient leur veto à un autre projet de résolution de cessez-le-feu de l'ONU.

Les États-Unis, le principal allié d'Israël, espèrent plutôt négocier un accord de cessez-le-feu et la libération des otages entre Israël et le Hamas, et envisagent une résolution plus large du conflit israélo-palestinien.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qualifie lui les demandes du Hamas de "délirantes" et rejette les appels américains et internationaux en faveur d’une voie vers un État palestinien.

Il s'est engagé à poursuivre l'offensive jusqu'à la "victoire totale" sur le Hamas et à l'étendre à Rafah, la ville la plus au sud de Gaza, où plus de la moitié de la population de l'enclave, soit 2,3 millions de Palestiniens, a cherché refuge.

Une frappe aérienne à Rafah a tué dans la nuit six personnes, dont une femme et trois enfants, et une autre frappe a tué cinq hommes dans la ville méridionale de Khan Younès, principale cible de l'offensive des deux derniers mois. Les journalistes d'Associated Press ont vu les corps arriver à un hôpital de Rafah.

Dans la ville de Gaza, qui a été isolée, en grande partie évacuée et a subi d'importants dégâts au cours des premières semaines du conflit, une frappe aérienne a rasé une maison familiale, tuant sept personnes, dont trois femmes, selon Sayed al-Afifi, un proche du défunt.

L'armée israélienne commente rarement les frappes individuelles et impute les pertes civiles au Hamas, car les militants opèrent dans des zones résidentielles denses.

Hôpital Nasser de Khan Younès

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l'hôpital Nasser, le principal centre médical desservant le sud de Gaza, n'était plus en mesure de fonctionner après qu'Israël ait effectué un raid sur l'établissement en fin de la semaine dernière.

Dans un message sur X, anciennement Twitter, Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré qu'une équipe de l'OMS n'avait pas été autorisée à entrer dans l'hôpital "pour évaluer l'état des patients et les besoins médicaux critiques".

Il a déclaré qu'il y avait encore environ 200 patients à l'hôpital, dont 20 qui ont besoin d'être orientés d'urgence vers d'autres hôpitaux.

Israël affirme avoir arrêté 70 militants présumés, dont 20 qui auraient participé à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, sans fournir de preuves. L'armée affirme rechercher les restes d'otages à l'intérieur de l'établissement et ne cibler ni les médecins ni les patients.

Veto américain à l'ONU

L'Algérie, représentante arabe au Conseil de sécurité de l'ONU, a fait circuler un projet de résolution exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat et un accès humanitaire sans entrave, ainsi que l'arrêt des déplacements forcés des civils palestiniens.

L'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré samedi dans un communiqué que le projet de résolution allait à l'encontre des efforts de Washington pour mettre fin aux combats et "ne sera pas adopté".

"Il est essentiel que les autres parties donnent à ce processus les meilleures chances de succès, plutôt que d’imposer des mesures qui le mettent en péril – ainsi que l’opportunité d’une résolution durable des hostilités", a-t-elle indiqué.

Les États-Unis ont utilisé leur veto sur des résolutions précédentes similaires et le président Joe Biden a contourné le Congrès pour envoyer des armes à Israël, tout en l'exhortant à prendre des mesures plus importantes pour épargner les civils et faciliter la livraison de l'aide humanitaire.