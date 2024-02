La CIJ se penche sur l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens

Par Somaya Aqad, AP, Euronews

La Cour internationale de justice des Nations unies a entamé lundi des audiences sur la légalité de l'occupation par Israël de terres destinées à un futur État palestinien (la Cisjordanie occupée, la bande de Gaza et Jérusalem-Est annexée).

Le ministre palestinien des Affaires étrangères a accusé lundi Israël d'apartheid et a exhorté le plus haut tribunal des Nations Unies à déclarer que l'occupation par Israël des terres recherchées pour un État palestinien est illégale et doit cesser immédiatement et sans condition.

Cette allégation a été formulée au début des audiences historiques sur la légalité de l'occupation israélienne, qui dure depuis 57 ans, des terres recherchées pour la création d'un État palestinien. L'affaire a pour toile de fond la guerre Israël-Hamas, qui est immédiatement devenue le point central de la journée, même si les auditions étaient censées porter sur le contrôle illimité exercé par Israël sur la Cisjordanie occupée, la bande de Gaza et la partie orientale de Jérusalem annexée.

Le ministre palestinien des affaires étrangères, Riyad al-Maliki, a déclaré qu'il se tenait devant la Cour internationale de justice "alors que 2,3 millions de Palestiniens de Gaza, dont la moitié sont des enfants, sont assiégés et bombardés, tués et mutilés, affamés et déplacés".

"Plus de 3,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem, sont soumis à la colonisation de leur territoire et à la violence raciste qui la favorise", a-t-il ajouté.

La session, qui devrait durer six jours, fait suite à une demande d'avis consultatif non contraignant sur la politique d'Israël formulée par l'Assemblée générale des Nations unies.

"Les Nations unies ont inscrit dans leur charte le droit de tous les peuples à l'autodétermination et se sont engagées à débarrasser le monde des violations les plus graves de ce droit, à savoir le colonialisme et l'apartheid", a poursuivi M. al-Maliki. "Pourtant, pendant des décennies, le peuple palestinien s'est vu refuser ce droit et a subi le colonialisme et l'apartheid."

Une occupation prolongée

Les Palestiniens affirment qu'Israël, en annexant de vastes étendues de terres occupées, a violé l'interdiction de conquête territoriale et le droit des Palestiniens à l'autodétermination, et a imposé un système de discrimination raciale et d'apartheid.

"Cette occupation est une annexion et une suprématie par nature", a déclaré M. al-Maliki, qui a demandé à la Cour de confirmer le droit des Palestiniens à l'autodétermination et de déclarer "que l'occupation israélienne est illégale et doit cesser immédiatement, totalement et inconditionnellement".

Après le discours des Palestiniens, un nombre sans précédent de 51 pays et trois organisations internationales prendront la parole. Il n'est pas prévu qu'Israël prenne la parole au cours des auditions, mais il pourrait soumettre une déclaration écrite.

Yuval Shany, professeur de droit à l'Université hébraïque et chercheur principal à l'Institut israélien de la démocratie, a déclaré qu'Israël justifierait probablement la poursuite de l'occupation pour des raisons de sécurité, en particulier en l'absence d'un accord de paix.

Il évoquera probablement l'attaque du 7 octobre, au cours de laquelle des militants de Gaza, dirigés par le Hamas, ont tué 1 200 personnes dans le sud d'Israël et ramené 250 otages dans le territoire.

Cependant, les Palestiniens et les principaux groupes de défense des droits de l'homme affirment que l'occupation va bien au-del des mesures défensives.

Ils affirment qu'elle s'est transformée en un système d'apartheid, renforcé par la construction de colonies sur les terres occupées, qui confère aux Palestiniens un statut de second ordre et vise à maintenir l'hégémonie juive du Jourdain à la mer Méditerranée. Israël rejette toute accusation d'apartheid.

Israël s'est emparé de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient en 1967. Les Palestiniens veulent créer un État indépendant dans ces trois régions .Israël considère la Cisjordanie comme un territoire contesté, dont l'avenir devrait être décidé dans le cadre de négociations.

De plus en plus de colonies

Selon le groupe de surveillance Peace Now, elle a construit 146 colonies en Cisjordanie, dont beaucoup ressemblent à des banlieues ou à des petites villes entièrement développées. Les colonies abritent plus de 500 000 colons juifs, alors qu'environ 3 millions de Palestiniens vivent sur le territoire.

Israël a annexé Jérusalem-Est et considère la ville entière comme sa capitale. 200 000 Israéliens supplémentaires vivent dans des colonies construites à Jérusalem-Est, qu'Israël considère comme des quartiers de sa capitale. Les résidents palestiniens de la ville sont confrontés à une discrimination systématique, ce qui rend difficile la construction de nouvelles maisons ou l'agrandissement de celles qui existent déjà.

Israël a retiré tous ses soldats et colons de Gaza en 2005, mais a continué à contrôler l'espace aérien, le littoral et le registre de la population du territoire. Israël et l'Égypte ont imposé un blocus à Gaza lorsque le groupe militant palestinien Hamas y a pris le pouvoir en 2007.

La communauté internationale considère à une écrasante majorité que les colonies sont illégales. L'annexion par Israël de Jérusalem-Est, où se trouvent les lieux saints les plus sensibles de la ville, n'est pas reconnue internationalement.

Ce n'est pas la première fois que la Cour est invitée à donner un avis consultatif sur les politiques israéliennes.

En 2004, elle a déclaré que la barrière de séparation construite par Israël à travers Jérusalem-Est et certaines parties de la Cisjordanie était "contraire au droit international". Elle a également demandé à Israël d'en arrêter immédiatement la construction. Israël n'a pas tenu compte de cette décision.

Par ailleurs, à la fin du mois dernier, la Cour a ordonné à Israël de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la mort, la destruction et tout actes de génocide dans le cadre de sa campagne à Gaza. L'ordonnance a été rendue à un stade préliminaire d'un procès intenté par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël de génocide, accusation qu'Israël a démentie.

Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain, compare depuis longtemps la politique d'Israël à Gaza et en Cisjordanie au régime d'apartheid de la minorité blanche en Afrique du Sud, qui a confiné la plupart des Noirs dans des "homelands" avant de prendre fin en 1994.