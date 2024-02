Par Euronews

La justice britannique doit prochainement se prononcer sur l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis.

PUBLICITÉ

Des audiences ont lieu mardi et mercredi à Londres pour déterminer si le lanceur d'alerte australien peut être autorisé à faire appel de l'ordre d'extradition qui a déjà été acté à son encontre en 2022.

Cela pourrait être sa dernière chance d'éviter d'être jugé aux États-Unis.

Des centaines de personnes se sont rendues devant la Cour Royale de la capitale britannique pour témoigner leur soutien à l'homme de 52 ans, emprisonné au Royaume-Uni depuis 2019.

Son épouse Stella Assange a également fait le déplacement. Elle a dénoncé "une attaque contre tous les journalistes du monde entier", et a tenu à avertir : ce qui est arrivé au Russe Alexeï Navalny pourrait, selon elle, arriver à son mari.

Pourquoi Julian Assange risque-t-il l'extradition ?

Dans les années 2000 et 2010, le hacker australien a publié plusieurs documents et vidéos prouvant des meurtres de civils en Afghanistan et en Iraq, perpétrés par l'armée américaine.

**Washington l'accuse d'avoir mis en danger les États-Unis en révélant via son site WikiLeaks des documents confidentiels et sensibles pour la sécurité nationale. **

L'entourage de Julian Assange a toujours fait campagne contre son extradition, mettant en avant sa santé mentale fragile qui pourrait fortement se détériorer s'il est condamné à de la détention à vie.

Les États-Unis sont cependant parvenus à rassurer sur les conditions de détentions réservées au lanceur d'alerte. La Ministre britannique Suella Braverman avait finalement signé la demande d'extradition américaine en 2022.

La justice britannique doit désormais décider de laisser ou non Julian Assange faire appel de son extradition. La décision pourrait au plus tôt être rendue mercredi, dans les heures qui suivent la fin des deux jours d'audiences.