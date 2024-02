La Hongrie devrait approuver l'adhésion de la Suède à l'OTAN dès lundi

Par Euronews avec AP

Le vote du Parlement hongrois aura lieu lundi, selon le parti Fidesz au pouvoir dans le pays.

Dans une lettre adressée mardi au président du Parlement, le chef du groupe parlementaire du Fidesz, Máté Kocsis, a demandé qu'un vote sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN soit programmé pour le premier jour de la session de printemps, qui commence lundi.

M. Kocsis a écrit que le Fidesz, qui a bloqué à plusieurs reprises un vote sur la question, choisira de soutenir la candidature de la Suède à l'adhésion à l'alliance militaire transatlantique.

La Hongrie est le seul des 31 membres actuels de l'OTAN à ne pas avoir ratifié la candidature de la Suède. Le gouvernement hongrois a retardé le processus pendant plus d'un an et demi, l'admission d'un nouveau pays au sein de l'Alliance requérant une approbation unanime.

Samedi, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán avait déjà indiqué, lors de son discours à la nation, que le vote était imminent.

"C'est une bonne nouvelle que notre différend avec la Suède soit sur le point d'être résolu", a-t-il déclaré. "Nous nous dirigeons vers la ratification de l'adhésion de la Suède à l'OTAN au début de la session de printemps du Parlement."

Réagissant à la nouvelle du vote, le ministre suédois de la défense, Pål Jonson, a déclaré à Stockholm que la Suède "s'en félicitait naturellement".

"Il s'agit bien sûr d'une très bonne nouvelle", a déclaré M. Jonson.