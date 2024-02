Par Euronews avec AP

La prise de parole de l'héritier du trône britannique est inhabituelle pour la famille royale, qui ne s'exprime habituellement pas sur les questions d'actualité.

Le prince William du Royaume-Uni a appelé à la fin des combats à Gaza dès que possible.

"Parfois, ce n'est que face à l'ampleur de la souffrance humaine que l'on prend conscience de l'importance d'une paix durable", a déclaré le prince dans un communiqué publié mardi par son bureau au palais de Kensington.

Il n'est toutefois pas allé jusqu'à appeler à un cessez-le-feu immédiat, ce dont la Chambre des communes débattra à nouveau mercredi.

Les Nations unies ont mis en garde contre la malnutrition croissante dans certaines parties de Gaza, où l'aide humanitaire peine à atteindre les centaines de milliers de personnes déplacées.

Le nombre de morts continue d'augmenter et la communauté internationale s'inquiète de plus en plus de la menace d'un assaut israélien sur Rafah, où de nombreux habitants de Gaza se sont réfugiés pour fuir les combats.

Prise de position

Bien qu'il soit inhabituel pour les membres de la famille royale de s'exprimer sur des questions aussi délicates que le conflit de Gaza, le prince William a utilisé un langage prudent, parlant d'humanité universelle plutôt que de prendre parti.

Dans sa déclaration, il souligne le _"_terrible coût humain" de l'attaque menée par le Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre et la "nécessité urgente d'accroître l'aide humanitaire à Gaza".

Le prince ajoute que, "comme tant d'autres", il souhaitait voir "la fin des combats dès que possible".

Le prince prévoit de rencontrer des travailleurs humanitaires travaillant dans la région et de participer à une discussion dans une synagogue avec des jeunes de différentes confessions qui font campagne contre l'antisémitisme.

La famille royale britannique est très consciente que ses déclarations publiques sont sujettes à interprétation politique, ce qui explique que ses membres s'expriment rarement sur les questions d'actualité.

Le père de William, le roi Charles, s'est toutefois montré très actif dans la lutte contre le changement climatique.

Le prince William joue un rôle plus important depuis qu'un cancer a été diagnostiqué chez son père, le monarque ayant annulé ses interventions publiques prévues et se limitant actuellement à un travail de bureau.