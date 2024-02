Ukraine : le pays construit des écoles souterraines munies d'abris antiatomiques

Par Somaya Aqad, Euronews

Selon l'UNICE, des millions d'enfants ukrainiens suivent désormais leur éducation en ligne en raison des bombardements incessants. Seul un quart des écoles peuvent dispenser des cours sur place.

En Ukraine, depuis le début de la guerre, plus d'un millier d'écoles ont été détruites selon l'UNICEF. Désormais des millions d’enfants suivent leurs cours en ligne en raison des bombardements constants. Seul un quart des écoles peuvent encore dispenser des cours sur place.

Daria Redvanska est âgée de 11 ans depuis l’invasion russe, elle suit les cours depuis chez elle.

"Quand il y a une alarme d'avion, la leçon est suspendue et je descends. Nous n'avons pas le droit d'être dans le salon parce qu'il y a trop de fenêtres".

Dans la région de Kharkiv proche de la frontière des Russes. Des écoles souterraines sont en cours de construction, elles sont conçues pour résister à un tir direct d'un missile russe, Vladyslav Hudochromov, a participé aux travaux.

"Voici les principaux espaces. L'abri antiatomique est construit pour trois semaines afin que les gens puissent y entrer et y rester sans sortir. Tout sera là, Internet et toutes sortes de moyens de communication."

La construction de cette école est attendue par l’équipe éducative, dont la directrice Svitlana Volchkova .

"Il est très important que les enfants sortent et se rencontrent. Les enfants ont besoin de se parler, de se voir et de se prendre dans les bras. Nous attendons donc et nous espérons et croyons que cela sera bientôt possible".

C'est à la fois école et abri anti-bombes et pourra accueillir 400 personnes : 320 élèves et leurs professeurs.

L'école accepte des enfants de toute la région et se spécialise dans les arts et l'informatique et s'adresse aux enfants surdoués.