Ursula von der Leyen à Kyiv ce samedi pour célébrer "la résistance extraordinaire" des Ukrainiens

La présidente de la Commission européenne s'est rendue en Ukraine pour marquer ce samedi la solidarité des Européens, deux ans jour pour jour après l'invasion à grande échelle de l'armée russe.

L’Ukraine célèbre ce samedi le deuxième anniversaire de l’invasion à grande échelle de la Russie, en présence de responsables étrangers, dont la Première ministre italienne Giorgia Melonio et le Canadien Justin Trudeau attendus dans la capitale, Kyiv, en signe de solidarité, alors que les forces ukrainiennes sont à court de munitions et d’armes et que l’aide occidentale est en jeu.

Parmi ces visiteurs, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

Voici ce qu'elle déclaré à son arrivée à Kyiv. "Ma visite à Kyiv marque le deuxième anniversaire de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Je viens célébrer la résistance extraordinaire du courageux peuple ukrainien. Nous avons récemment fait des annonces majeures en termes de soutien financier à l’Ukraine, mais il est également très important d’exprimer notre soutien moral. Et bien entendu, ce voyage sera l’occasion d’évoquer tous les aspects de notre soutien européen à l’Ukraine."

Traduction : "Plus que jamais, nous sommes fermement aux côtés de l’Ukraine. Financièrement, économiquement, militairement, moralement. Jusqu'à ce que le pays soit enfin libre."

C'est une atmosphère sombre qui plane néanmoins sur le pays alors que le conflit entre dans sa troisième année. Les troupes ukrainiennes restent confrontées à des défis croissants sur la ligne de front, dans un contexte de diminution des réserves de munitions et de personnel, et après s'être retirées d'une ville stratégique de l'Est qui a donné à Moscou l'un de ses plus grands atouts. victoires.

Vendredi, le président français a également tenu à marquer l'événement du jour en publiant un post de soutien au peuple ukrainien.

Cet anniversaire survient après que le président Volodymyr Zelensky a limogé le commandant militaire en chef Valerii Zaluzhnyi, le remplaçant par le colonel général Oleksandr Syrskyi, marquant le remaniement le plus important au sein des hauts gradés depuis le 24 février 2022.

La Russie contrôle toujours environ un quart du pays après que l’Ukraine n’ait pas répondu aux attentes, sa contre-offensive estivale n’ayant pas produit de percées majeures. Pendant ce temps, des millions d’Ukrainiens continuent de vivre dans des conditions précaires, au milieu des combats, et beaucoup d’autres sont confrontés à des luttes constantes sous l’occupation russe. La plupart attendent toujours une libération ukrainienne qui n’a pas encore eu lieu.

L'incertitude demeure aussi alors qu'au Congrès américain, les Républicains bloquent toujours une aide militaire de 60 milliards de dollars dont l'Ukraine a désespérément besoin à court terme.

Le président américain Joe Biden a lié la récente perte du bastion défensif d’Avdiivka, dans la région de Donetsk, après des mois de batailles éprouvantes, à l’aide américaine au point mort. Depuis, les craintes se sont accrues selon lesquelles les forces ukrainiennes seraient confrontées à des difficultés similaires dans d’autres parties de la ligne de front de 1 000 kilomètres alors qu’elles subissaient la pression croissante des assauts russes.

L'UE de son côté a récemment approuvé un programme d'aide de 50 milliards d'euros, malgré la résistance de la Hongrie, destiné à soutenir l'économie ukrainienne.