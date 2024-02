Ukraine : les forces russes poursuivent leurs opérations autour d'Avdiivka

Par Euronews

Les forces armées ukrainiennes se sont retirées des villages de Stepove et Sieverne près d'Avdiivka.

Les forces russes tentent d'exploiter les opportunités tactiques offertes par la prise d'Avdiivka et semblent maintenir un rythme relativement élevé d'opérations offensives visant à pousser aussi loin que possible dans la région d'Avdiivka avant que les forces ukrainiennes n'établissent des lignes défensives plus cohésives et plus difficiles à pénétrer dans la région.

Les forces armées ukrainiennes se sont retirées des villages de Stepove et Sieverne près d'Avdiivka, selon le porte-parole du groupe Tavria.

Avant le début de l'invasion à grande échelle, une centaine de personnes vivaient à Stepove et Sieverne.

Les forces russes concentrent actuellement leurs assauts à l'ouest d'Avdiivka en direction de Berdychi, Orlivka et Tonenke, où les forces ukrainiennes ont établi des positions défensives immédiates pour couvrir leur retrait d'Avdiivka et recevoir les opérations offensives russes à venir.

Les observateurs militaires ukrainiens ont toutefois qualifié les fortifications ukrainiennes à l'ouest d'Avdiivka de "décevantes" et de "problématiques".

Il est probable que les forces russes poursuivent leurs tentatives de progression afin de priver les forces ukrainiennes du répit qui leur permettrait d'établir une ligne défensive plus cohérente et plus difficile à pénétrer dans les environs immédiats d'Avdiivka.