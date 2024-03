Centrale de Zaporijjia : le chef de l'AIEA a rencontré Vladimir Poutine

Par Euronews avec AP

Les discussions ont porté sur les mesures à prendre pour garantir la sécurité de la centrale à l’arrêt mais aussi en cas d’éventuel redémarrage.

PUBLICITÉ

Le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, s'est rendu mercredi à Sotchi, pour discuter avec le président russe Vladimir Poutine de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

Les discussions ont porté sur les mesures à prendre pour garantir la sécurité de la centrale à l’arrêt mais aussi en cas d’éventuel redémarrage.

"Je dirais qu'au-delà de ces aspects techniques, il est important que les dirigeants des deux belligérants écoutent le directeur général de l'AIEA. Pour l'instant, c'est le cas", a déclaré Rafael Grossi à la chaîne de télévision Russia Today contrôlée par l'État.

Lors d'une précédente conférence de presse, M. Grossi avait déclaré aux journalistes à Sotchi mercredi qu'il avait eu une "séance de travail très intensive et exhaustive" avec des responsables russes, notamment de l'agence nationale russe de l'énergie nucléaire Rosatom.

Depuis la prise de la centrale de Zaporijjia par les forces russes, au début de l’invasion de l’Ukraine, l’Agence internationale de l’énergie atomique a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude.

Si ses six réacteurs sont actuellement à l’arrêt, la plus grand centrale nucléaire d’Europe a toujours besoin d'électricité et de personnel qualifié pour faire fonctionner les systèmes de refroidissement.

Rafael Grossi, qui s’est rendu sur place le mois dernier, tente de maintenir le dialogue avec Russes et Ukrainiens.