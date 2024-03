Une attaque des Houthis contre un navire marchand dans le Golfe d'Aden a fait 3 morts et 4 blessés

Par Somaya Aqad

Trois membres de l’équipage d’un navire marchand ont été tués ce mercredi 6 mars dans le golfe d'Aden lors d’une attaque menée par les Houthis au large du Yémen.

Ce mercredi vers 8 h 30 GMT, un navire marchand du nom de True confidence a été attaqué par les rebelles houthis dans le golfe d’Aden, trois membres de l’équipage sont morts et quatre autres ont été blessés dont trois grièvement.

D’après l’armée américaine, c’est la première attaque meurtrière directe menée par les houthis.

_"Ces attaques inconsidérées des Houthis ont perturbé le commerce mondial et coûté la vie à des marins internationaux qui ne faisaient que leur travail, l'un des plus difficiles au monde, et sur lequel le public mondial compte pour assurer le maintien des chaînes d'approvisionnemen_t", a déclaré le Commandement central.

L'attaque a eu lieu après que le navire a été hélé par radio par des hommes prétendant être des militaires yéménites, ont indiqué des responsables. Depuis le début de leurs attaques, les Houthis appellent les navires par radio en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, les analystes soupçonnant les rebelles de vouloir s'emparer des navires.

Après le tir du missile, l'équipage a abandonné le navire et déployé des canots de sauvetage. L'équipage a été secouru par un navire de guerre américain et la marine indienne.

Les propriétaires du navire ont déclaré que l'équipage du navire, composé de 20 personnes, comprenait un Indien, 15 Philippins et quatre Vietnamiens. Trois gardes armés, deux du Sri Lanka et un du Népal, se trouvaient également à bord. Le navire transportait de l'acier de la Chine vers Jeddah, en Arabie Saoudite.

Depuis plusieurs mois les Houthis multiplient les attaques en mer rouge contre des bateaux marchands internationaux. Ils ont déclaré mener ces attaques en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza bombardé et assiégé par Israël.

Selon les experts le trafic maritime de en mer Rouge a chuté de 70% depuis les attaques contre des navires marchands par les rebelles Houthis.

La campagne de frappes aériennes menée par les États-Unis a débuté en janvier, mais n'a pas réussi à mettre fin aux attaques des rebelles yéménites.

"Les États-Unis vont évidemment continuer à agir", a prévenu le porte-parole de la Maison Blanche.