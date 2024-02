Nouveaux raids américano-britanniques au Yémen contre les rebelles houthis

Par euronews avec AP

La tension est toujours vive en mer Rouge. Américains et Britanniques multiplient les raids aériens contres les rebelles houthis soutenus par l'Iran.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont frappé samedi 18 cibles de rebelles houthis (pro-Iran) au Yémen, en réponse à une récente recrudescence d'attaques contre des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden.

Le Commandement central américain a publié des images montrant des avions de combat américains F/A-18 lancés samedi depuis le porte-avions USS Dwight D. Eisenhower

Selon des responsables américains, des avions de combat américains et britanniques ont frappé huit sites, ciblant des missiles, des lanceurs, des roquettes, des drones et des systèmes de défense aérienne.

Le 18 février dernier une frappe houthie a endommagé un navire de commerce provoquant une marée noire dans la région et un risque de catastrophe écologique la cargaison d'engrais risquant de de déverser dans la mer.

C'est la quatrième fois que les militaires américains et britanniques mènent une opération combinée contre les Houthis depuis le 12 janvier.

De leur côté, les Houthis ont déclaré dimanche matin qu'une opération militaire avait visé des navires de guerre américains et un navire pétrolier commercial américain dans la mer Rouge et dans le golfe d'Aden.

"Les forces armées yéménites affirment qu'elles feront face à l'escalade américano-britannique avec des opérations militaires plus qualitatives contre toutes les cibles hostiles dans les mers Rouge et d'Oman pour défendre notre pays, notre peuple et notre nation", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les frappes bénéficient du soutien de la coalition au sens large, qui comprend l'Australie, Bahreïn, le Canada, le Danemark, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande.

Ce regain de tension dans la région est étroitement lié au conflit entre le Hamas et Israël.