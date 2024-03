Guerre en Ukraine : les alliés de Kyiv annoncent plus d'armes pour le pays

Par Euronews

L'Allemagne, la France et la Pologne ont promis vendredi de fournir plus d'armes à Kyiv en intensifiant la production d'équipements militaires avec leurs partenaires.

PUBLICITÉ

Le chancelier allemand Olaf Scholz a accueilli le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais Donald Tusk pour un sommet intitulé "Triangle de Weimar" des trois pays. La réunion a eu lieu alors qu'une élection présidentielle se déroule en Russie.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré avoir discuté, jeudi, avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, du soutien dont il a besoin aujourd'hui.

"Il sait qu'il peut compter sur nous et nous renouvelons ce signal de soutien à Kyiv à partir d'aujourd'hui", a-t-il déclaré à l'issue de la réunion. "Le président russe doit savoir que nous ne relâcherons pas notre soutien à l'Ukraine".

Les forces de Kyiv espèrent que les partenaires occidentaux de l'Ukraine leur fourniront davantage de matériel militaire, mais en attendant, elles luttent contre une armée russe plus importante, et mieux équipée, qui exerce une forte pression sur certains points de la ligne de front en Ukraine.

Plus d'armes pour Kyiv

Les projets de l'Union européenne visant à produire 1 million d'obus d'artillerie pour l'Ukraine n'ont pas abouti, tandis que l'aide à l'Ukraine est retardée aux États-Unis, en raison de divergences politiques.

Le dirigeant allemand a déclaré que "dès maintenant, nous allons acheter encore plus d'armes pour l'Ukraine, sur l'ensemble du marché mondial".

"Deuxièmement, la production d'équipements militaires sera développée, notamment par le biais d'une coopération avec des partenaires en Ukraine", a ajouté M. Scholz. Il a également indiqué qu'une nouvelle "coalition pour l'artillerie à fusée à longue portée" serait mise en place, conformément à l'engagement pris lors d'une conférence à Paris le mois dernier.

Olaf Scholz n'a pas donné de détails et les trois dirigeants n'ont pas répondu aux questions. Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien de la France à un projet d'achat de munitions et d'obus en dehors de l'Union européenne, initié par la République tchèque, mais n'a pas non plus donné de détails.

"Nous voulons dépenser notre argent, nous voulons aider de toutes les manières possibles ? ici et maintenant, afin que la situation de l'Ukraine dans les semaines et les mois à venir s'améliore et n'empire pas", a déclaré M. Tusk.

"Le moment est grave", a déclaré M. Macron. "Une nouvelle ère s'ouvre, et nous serons là. Et le fait que nous soyons tous les trois unis en ce jour, déterminés avec la même lucidité sur la situation en Ukraine et déterminés à ne jamais laisser la Russie gagner et à soutenir le peuple ukrainien jusqu'au bout, est une force pour nous, pour nos peuples, pour notre sécurité et pour notre Europe."

L'Allemagne, la France et la Pologne comptent parmi les principaux alliés de l'Ukraine. L'Allemagne est devenue le deuxième fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine après les États-Unis et renforce son soutien cette année, bien que M. Scholz ait été critiqué pour avoir refusé d'envoyer des missiles de croisière à longue portée Taurus.

Une unité affichée

Les remarques des dirigeants n'ont pas abordé les différences entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron après que le dirigeant français a déclaré lors de la conférence du mois dernier que l'envoi de troupes terrestres occidentales ne devrait pas être exclu à l'avenir.

le chancelier allemand a déclaré alors que les participants avaient convenu qu'il n'y aurait "pas de troupes terrestres" sur le sol ukrainien envoyées par les pays européens.

Jeudi, le président français avait déclaré que la situation actuelle ne nécessitait pas l'envoi de troupes au sol.

Le porte-parole de M. Scholz, Steffen Hebestreit, a précisé vendredi que le chancelier n'avait pas changé d'avis.

À Bruxelles, l'exécutif européen a alloué vendredi 500 millions d'euros (545 millions de dollars) à un projet visant à réduire les goulets d'étranglement qui ralentissent la production d'explosifs et d'autres matériaux utilisés pour fabriquer des obus d'artillerie destinés à l'Union européenne et à ses alliés. La Commission européenne estime que le plan permettra à l'industrie de produire 1,7 million d'obus par an d'ici à la fin de l'année, et 2 millions d'ici à la fin de 2025.