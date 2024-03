Ukraine : nouvelle offensive russe d'envergure fin mai ?

Par Euronews

L'ISW estime que la capacité russe à réaliser des gains significatifs dépend toujours du niveau de soutien occidental à l'Ukraine.

Il est possible que les forces russes engagent actuellement des réserves tactiques et opérationnelles dans les combats dans l'est de l'Ukraine afin de maintenir et éventuellement d'intensifier le rythme des opérations offensives russes en cours, indique l'Institut pour l'étude de la guerre.

L'ISW ajoute que, selon lui, la capacité russe à réaliser des gains significatifs dépend toujours du niveau de soutien occidental à l'Ukraine et que des retards continus dans l'aide occidentale à l'Ukraine augmenteront le risque de gains russes significatifs sur le plan opérationnel à long terme.

Les conditions météorologiques et le terrain difficile du printemps 2024 limiteront probablement l'efficacité des manœuvres mécanisées de part et d'autre de la ligne de démarcation, ainsi que la capacité des forces russes à réaliser des avancées tactiques significatives alors que le terrain est encore boueux.

Les forces russes se prépareraient à une nouvelle offensive à la fin du mois de mai ou à l'été 2024, et l'aide occidentale à l'Ukraine jouera probablement un rôle important dans la détermination des perspectives de cet effort.