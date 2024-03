Le corridor humanitaire maritime depuis Chypre peut-il aider Gaza ?

Des représentants de 36 pays et de plusieurs entités, dont le G7, et l'Union européenne, ont discuté ce lundi à Nicosie des fonds nécessaires pour l'alimenter.

PUBLICITÉ

Ce corridor humanitaire appelé Amalthea, ouvert au début du mois de mars et relié à l'île de Chypre, doit permettre d’approvisionner la bande de Gaza assiégée.

"Combien de bateaux, combien de navires sont requis ? Le plus possible bien sûr, à condition que le système soit capable de rendre cela concret et opérationnel. Gardons en tête que là-bas, il y a des limites en termes de réception et de distribution. Il ne s'agit pas seulement de stocker l'aide ici et d'attendre qu'elle soit acheminée à Gaza. Il faut engager une réponse rapide pour être aussi efficace que possible." a expliqué Constandinos Kombos, Ministre des affaires étrangères de Chypre.

Alors que la crise alimentaire s'intensifie dans la bande de Gaza, les parachutages d'aide se sont poursuivis ce jeudi, mais sont loin d'être suffisants.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé dans la journée au Caire.

Il doit tenter d'augmenter les livraisons et négocier un cessez-le-feu, tout en parvenant à un accord pour la libération des otages israéliens.

Il fera également escale à Djeddah, en Arabie Saoudite, avant de se rendre ce vendredi à Tel-Aviv, en Israël.