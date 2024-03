Washington confirme la mort du numéro trois du Hamas

Par Euronews

L'annonce est venue de Washington, Israël n'a pas confirmé la mort de Marwan Issa, numéro trois du mouvement islamiste palestinien. Il aurait été tué dans un raid israélien dans la bande de Gaza, dans la nuit du 9 au 10 mars.

C’est une victoire pour l’armée israélienne qui traque les responsables du Hamas depuis le 7 octobre. Marwan Issa, l’un des plus hauts responsables du Hamas dans la bande de Gaza, a été tué il y a quelques jours lors d’une opération militaire israélienne dans la bande de Gaza. C’est ce qu’a indiqué, ce lundi, le conseiller à la sécurité nationale de l'exécutif américain, Jake Sullivan.

Ce dernier était également adjoint de Mohammed Deif, considéré comme le numéro deux du Hamas, et qui dirige les brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas. Ces combattants sont à l’origine de l’attaque du 7 octobre 2023, qui a fait plus de 1100 morts sur le sol israélien.

L’objectif de Tsahal est de mettre la main sur Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza.

Une délégation israélienne à Washington

Depuis plusieurs semaines, les relations sont tendues entre Tel-Aviv et Washington. Il y a quelques jours, Chuck Schumer, le chef de la majorité démocrate au Sénat américain, a appelé à l’organisation d’élections en Israël, qualifiant Benjamin Netanyahu, "d’obstacle pour la paix".

De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accepté lundi d'envoyer une équipe de responsables israéliens à Washington pour discuter avec des responsables de l'administration Biden d'une éventuelle opération à Rafah, chaque partie cherchant à "faire comprendre à l'autre partie son point de vue", a déclaré Jake Sullivan.

Il a indiqué que les discussions se dérouleraient dans les prochains jours et qu'elles devraient impliquer des experts militaires, humanitaires et du renseignement.

La Maison Blanche s'est montrée sceptique quant au projet de Benjamin Netanyahu de mener une opération dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où se sont réfugiés environ 1,5 million de Palestiniens.

Selon Jake Sullivan, Joe Biden a une nouvelle fois exhorté le Premier ministre israélien à ne pas mener d'opération à Rafah.

Il a indiqué que les responsables américains présenteraient "une approche alternative qui ciblerait les éléments clé du Hamas à Rafah et sécuriserait la frontière entre l'Egypte et la bande de Gaza sans opération terrestre majeure".

Les États-Unis s’opposent donc à une invasion terrestre majeure, ce qui n’exclut pas des opérations ciblées de l’armée israélienne.

Des discussions “positives” en vue d’une trêve

Alors que la situation humanitaire empire chaque jour un peu plus, on peut noter quelques avancées diplomatiques. Les négociations en vue d’une trêve et d’une libération des otages, se poursuivent à Doha, au Qatar, avec les médiateurs qataris et égyptiens.