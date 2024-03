Une attaque de missiles russes d'ampleur touche Kyiv ce jeudi à l'aube

Par Euronews avec AP

Des explosions ont retenti jeudi dans le centre de Kiev après une alerte aérienne pour des missiles et des drones, faisant dix blessés, au lendemain de la mort de plusieurs civils en Ukraine et en Russie de chaque côté de la frontière commune.

PUBLICITÉ

Plusieurs fortes explosions ont retenti aux alentours de 05h00 ce jeudi matin à Kyiv. Une trentaine de missiles balistiques et de croisière russes se sont approchés de la capitale simultanément, en provenance de directions variées pour mieux déjouer la défense antiaérienne explique Serhii Popko, le chef de l'administration de la ville.

"Le nombre de victimes est passé à 10. Deux d'entre elles ont été hospitalisées. D'autres ont été soignées sur place", a déclaré le maire de Kiev Vitali Klitschko via un message sur Telegram. Il s'agit de la première attaque d'ampleur sur la capitale ukrainienne depuis 44 jours.

Kyiv, Ukraine, jeudi 21 mars 2024 Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Mercredi, l'Ukraine et la Russie avaient fait état de frappes ayant provoqué la mort de plusieurs civils de chaque côté de leur frontière commune, où les bombardements se sont multipliés ces derniers temps.

Quatre personnes ont été tuées et cinq autres blessées mercredi lors d'une attaque russe sur la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, selon le maire Ihor Terekhov. Les sauveteurs sont à la recherche de personnes sous les décombres, au milieu d'un gigantesque incendie.

Par ailleurs, un écolier de 74 ans de la région de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a été tué lors d'une frappe aérienne russe mardi, selon le bureau du procureur général. Les troupes russes ont détruit une école et une maison dans un village frontalier.

La défense à l'agenda du Conseil européen de jeudi à vendredi

Jeudi, les dirigeants européens examineront un nouveau projet visant à utiliser les intérêts générés par les avoirs russes gelés en Europe pour fournir à l'Ukraine des armes, des munitions et un soutien à l'industrie de la défense.

L'UE à 27 détient environ 210 milliards d'euros d'actifs de la banque centrale russe, dont la plupart sont gelés en Belgique, en représailles à la guerre menée par Moscou contre l'Ukraine. L'Union estime que cet argent pourrait générer des bénéfices allant jusqu'à 3 milliards d'euros par an.

Un petit groupe de pays membres, notamment la Hongrie, refuse de fournir des armes à l'Ukraine. Environ 90 % de l'argent serait versé dans un fonds spécial que de nombreux pays de l'UE utilisent déjà pour se faire rembourser les armes et les munitions qu'ils envoient.

Les 10 % restants seraient versés au budget de l'UE pour aider à soutenir l'industrie de la défense ukrainienne. Les pays qui s'opposent à l'envoi d'armes pourraient alors prétendre qu'ils n'arment pas le pays.

Certains pays adhèrent également à un projet tchèque visant à acheter des centaines de milliers d'obus d'artillerie en dehors de l'UE. Pour des raisons de sécurité, le gouvernement de Prague ne veut pas dire qui est le fournisseur.

Si les nouvelles idées pour soutenir l'Ukraine ne manquent pas, les divisions demeurent et pourraient être mises à nu lors du sommet.

La France, l'Allemagne, la Pologne et les États baltes les plus proches géographiquement de la Russie - l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie - ainsi que le Danemark et la Suède ont toujours le sentiment de fournir l'aide la plus importante. Ils souhaitent que l'Italie, le Portugal et l'Espagne fassent davantage.

Quoi qu'ils fassent, ils doivent agir rapidement. Le plus haut diplomate de l'Union européenne estime que les mois à venir seront décisifs. "Cet été sera décisif", a déclaré Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'UE, à la presse mardi.