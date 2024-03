Grand Chelem de Judo de Tbilissi : un podium dominé par des légendes du judo

Par Euronews avec FIJ

La troisième et dernière journée du Grand Chelem de Tbilissi n'a pas déçu les fans des judokas locaux et internationaux.

Dernier jour du Grand Chelem de Judo de Tbilissi, en Géorgie. L'équipe géorgienne était une fois de plus en pleine forme, et les fans, petits et grands, sont venus en nombre.

Chez les moins de 90 kg, le champion olympique en titre et star locale, Lasha Bekauri s'est frayé un chemin jusqu'à la finale, où il a affronté Eljan Hajiyej. Ippon pour le Géorgien, puis les applaudissements de la foule en extase.

Le premier vice-ministre de la Culture et du Sport de Géorgie, Ioseb Baghaturia, a remis les médailles.

"Je suis si heureux, il y a une si bonne ambiance et j'aime mon peuple, j'aime mon pays. Quand je me bats ici, je fais toujours de mon mieux et là, j'ai gagné une deuxième fois ici et je suis très heureux" a déclaré Lasha Bekauri après son match.

Nikoloz Sherazadishvili affrontait Shady Elnahas chez les moins 100 kg. Une superbe contre-attaque de l'Espagnol qui lui vaut la victoire !

Leri Khabelov, président du Comité National Olympique Géorgien, a remis les médailles.

Chez les moins de 78 kg, Yulia Kurchenko affrontait Guusje Steenhuis. Un gake de Ko-soto en bordure de la surface et c'est la victoire pour la judoka ukrainienne.

Elle a reçu ses médailles des mains du directeur des médias et du Judo pour la paix de la FIJ, Nicolas Messner.

Chez les plus 78kg, la Française Coralie Hayme et l'Allemande Renée Lucht se sont qualifiées pour la finale. Dans les dernières secondes du match, Renée Lucht a porté le coup décisif, lançant puis retenant son adversaire pour une victoire mémorable.

Les médailles ont été remises par Neil Adams, champion du monde et double médaillé olympique.

"C’est génial, il y a tellement de monde et ce n’est pas courant. C’est bien, et ils applaudissent à chaque lancer, ce n’est pas comme ça à chaque fois" a comménté Renée Lucht son acceuil dans la capitale géorgienne.

Pour clôturer la journée, Guram Tushishvili affrontait Ushangi Kokauri dans une reprise de la finale du Championnat du monde de 2018. Guram Tushishvili s'est une fois de plus imposé, et a été applaudi chaleureusement par les spectateurs.

Anzor Chubinidze, chef du Service spécial de protection de l'État de Géorgie, lui a remis l'or.

Tbilissi a également célébré un pilier de l'équipe nationale géorgienne. Varlam Liparteliani, médaillé d'argent olympique de 2016 et six fois aux Championnats du monde, est monté sur scène lors d'une cérémonie spéciale pour annoncer sa retraite du sport.

Giorgi Atabegashvili, président de la Fédération géorgienne de judo a salué sa carrière et a remercié le champion pour sa contribution au judo géorgien.