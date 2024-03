Trafic de drogue : plus de 200 interpellations à travers la France

Par Euronews

Plus de 200 personnes ont été interpellées dans le cadre de vastes opérations antidrogue menées depuis quelques jours à travers la France.

Que ce soit dans la métropole lilloise, dans l’agglomération lyonnaise, ou encore ici dans les Bouches-du-Rhône, les force de l'ordre poursuivent leurs opérations anti-drogue débutées il y a quelques jours.

Ce lundi, le préfet des Bouches-du-Rhône a annoncé plus d’une centaine d’arrestations.

"Depuis le début de la semaine, plus de 190 personnes ont été arrêtées. Nous avons saisi 25 kilos de cannabis, plus d'un kilo de cocaïne, et à chaque fois en très grand nombre. Nous avons fait beaucoup de petites saisies impliquant beaucoup de personnes. L'impact est important et il touche l'ensemble du département", a déclaré Pierre-Edouard Colliex.

Baptisées “place nette XXL”, ces opérations simultanées avaient été annoncées par Emmanuel Macron la semaine dernière.

Au total, ce sont “15 000 policiers, gendarmes et douaniers” qui seront mobilisés cette semaine, selon un message posté ce lundi sur X, par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

L’an dernier à Marseille, les violences liées au trafic de drogue avaient fait 49 morts et 123 blessés. Des chiffres qui avaient poussé les magistrats de la ville à tirer la sonnette d’alarme.