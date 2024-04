Plonger au cœur de la Rome antique

Par euronews avec AP

Un projet d'aménagement d'une voie piétonne veut reconnecter le forum romain à la ville contemporaine.

Les autorités ont présenté le 2 avril 2024 l'idée d'aménagement ayant remporté le concours international pour la création d'une nouvelle voie piétonne au cœur de la capitale italienne, à travers les ruines du forum romain.

Le jury a du choisir entre 23 propositions de cabinets d'architectes et c'est un italien qui l'a emporté !

Le maire de Rome, Roberto Gualtieri, souhaite améliorer l'accessibilité de ce patrimoine, et pas seulement aux touristes : "l'objectif est aussi de rendre ce site à la ville, aux Romains et à tous ceux qui veulent en apprécier la beauté sans devoir forcément faire le visiter. Il s'agit d'en faire un lieu de promenade et de rencontre."

Le coût du projet est estimé à environ 18 millions d'euros, ce qui représente l'un des investissements les plus importants pour un site archéologique dans la capitale italienne.

Les défis sont de taille, entre la sur-fréquentation et les besoins de sécurité, mais le ministre italien de la culture compte sur d'autres expériences pour réussir à répondre à tous ces enjeux.

À lui seul, le Colisée a enregistré en 2023 une augmentation de 24 % du nombre de visiteurs par rapport à l'année précédente.