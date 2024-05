De nouvelles analyses d'un vaste essai présentées lors du Congrès européen sur l'obésité ont montré les avantages évidents de ce médicament populaire pour la perte de poids.

Le semaglutide, médicament amaigrissant vendu sous les noms de marque Ozempic et Wegovy, réduit les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques chez les adultes atteints d'une maladie préexistante, indépendamment de la perte de poids.

Il a également aidé les patients à maintenir leur poids pendant au moins quatre ans.

C'est ce que révèlent deux nouvelles analyses d'un vaste essai présentées lundi à Venise lors du Congrès européen sur l'obésité.

Le sémaglutide est le principal ingrédient actif des populaires pilules amaigrissantes Ozempic et Wegovy. Il imite l'hormone GLP-1 qui peut signaler que le corps est rassasié.

Les analyses ont porté sur l'essai SELECT, qui a inclus plus de 17 600 adultes de 41 pays entre octobre 2018 et mars 2021, atteints d'une maladie cardiovasculaire préexistante et en surpoids ou obèses.

Cet essai a été financé par Novo Nordisk, la société pharmaceutique danoise à l'origine du médicament.

Les patients issus d'une "population géographiquement et racialement diversifiée" ont pris du semaglutide ou un placebo une fois par semaine pendant une moyenne de 3,3 ans au cours de l'essai.

L'essai a révélé une réduction de 20 % des "événements cardiovasculaires indésirables majeurs", tels que les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques et les décès d'origine cardiovasculaire. Ces résultats ont été publiés dans le New England Journal of Medicine en 2023.

Les chercheurs affirment que ces bénéfices cardiovasculaires étaient également indépendants de la perte de poids, ce qui suggère "d'autres mécanismes d'amélioration des résultats cardiovasculaires", selon une nouvelle analyse de l'essai.

John Deanfield, professeur à l'University College London, a déclaré lors d'une conférence de presse au congrès sur l'obésité que tous les patients dont l'indice de masse corporelle (IMC) était supérieur à 27 présentaient des avantages cardiovasculaires "quel que soit leur poids de départ".

"Il est clair qu'il se passe quelque chose d'autre qui profite au système cardiovasculaire", a déclaré Deanfield.

Il a ajouté que le médicament apportait un "bénéfice supplémentaire" par rapport au traitement que les patients prenaient déjà, comme les statines.

"Je pense qu'il s'agit d'une découverte très importante", a déclaré M. Deanfield, ajoutant que cette classe de médicaments pourrait, comme les statines, "transformer également de nombreuses maladies chroniques".

Une nouvelle analyse se concentre sur la perte de poids

L'autre nouvelle analyse de l'essai publiée dans Nature Medicine cette semaine et présentée au congrès a montré que les patients prenant le semaglutide "ont perdu beaucoup plus de poids que ceux recevant le placebo".

Le médicament a entraîné une "perte de poids cliniquement significative" et une réduction du tour de taille pendant au moins quatre ans chez des adultes en surpoids ou obèses mais ne souffrant pas de diabète.

Donna Ryan, auteur principal de l'analyse du Pennington Biomedical Research Centre aux États-Unis, a déclaré lors d'une conférence de presse que l'étude montrait que "les patients sous semaglutide ont beaucoup plus de chances de ne plus souffrir d'obésité après le traitement avec ce médicament".

Deux ans plus tard, près de 68 % des patients prenant le médicament avaient perdu au moins 5 % de leur poids et 44 % avaient perdu au moins 10 % de leur poids.

En revanche, 21 % des patients sous placebo ont perdu au moins 5 % de leur poids et près de 7 % ont perdu au moins 10 % de leur poids.

M. Ryan a ajouté qu'il y avait "moins d'événements indésirables graves chez les patients traités par le semaglutide que chez les patients sous placebo, principalement en raison d'une réduction des événements cardiovasculaires et d'une réduction des infections".

Les auteurs ont indiqué que l'essai comportait certaines limites, notamment le fait que les personnes présentant un excès de graisse corporelle mais un indice de masse corporelle (IMC) normal n'ont pas été incluses dans l'étude.

Les auteurs de l'étude affirment que leur analyse soutient l'utilisation à grande échelle du médicament administré une fois par semaine pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux ou les crises cardiaques chez les personnes en surpoids et obèses souffrant d'une maladie cardiovasculaire préexistante.

"Ce traitement pourrait-il être utile en prévention primaire, c'est-à-dire pour réduire le risque non seulement d'événements cardiovasculaires, mais aussi de nombreuses autres maladies chez les personnes en surpoids ou obèses qui n'ont pas (encore) de maladie cardiovasculaire ?", s'interroge Martin Landray, PDG de l'organisation à but non lucratif Protas, qui n'a pas participé aux analyses.

"Pour répondre à cette question, il faudra mener des essais de grande envergure, inclusifs et à long terme. Les réponses pourraient changer la façon dont nous traitons l'obésité, de la même manière que notre approche de l'hypertension et du cholestérol a évolué au cours des dernières décennies", a déclaré Martin Landray dans un communiqué.

Les problèmes de poids et l'obésité sont en augmentation dans les États membres de l'UE. Selon Eurostat, l'office statistique de l'Union, 52,7 % de la population adulte de l'UE sera en surpoids en 2019.

L'obésité est considérée comme un grave problème de santé publique, car elle augmente le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète.