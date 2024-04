La République tchèque veut accélérer sa transition énergétique avec le nucléaire

Par Euronews

Quatre nouveaux réacteurs doivent être construits d'ici 2050. EDF et la société sud-coréenne KHNP sont sur les rangs.

La République tchèque prévoit la construction de quatre nouveaux réacteurs nucléaires d’ici 2050. Un investissement conséquent de plusieurs milliards d’euros, le plus important de l’histoire du pays, qui répond à l’ambitieux plan de transition énergétique du gouvernement.

Deux entreprises sont en concurrence dans l'appel d'offres qui a été lancé, la française EDF et la sud-coréenne KHNP.

"Si le prix proposé par les concurrents est tel qu'il permet d'obtenir des prix de l'énergie stables et bas à long terme, tant pour les citoyens que pour le développement de l'énergie et de l'industrie, alors l'avenir est sans aucun doute à l'augmentation de la capacité de ces deux centrales nucléaires et à leur combinaison avec des sources d'énergie renouvelables", a déclaré Petr Hladík, ministre tchèque de l'Environnement.

EDF et KHNP ont encore quelques jours pour soumettre les offres qui seront évaluées par la société nationale énergétique tchèque, puis par le gouvernement.

La construction du premier réacteur est prévue pour 2036.

Selon un sondage exclusif IPSOS/Euronews, les Tchèques font partie des européens les moins préoccupés par le changement climatique. Seuls 34 % d'entre eux considèrent l'engagement pour le climat comme une priorité, alors que 21 % s'y opposent.