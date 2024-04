Moyen-Orient : les États-Unis tentent d’éviter une escalade du conflit

Par Euronews

La tension monte dans la région, dix jours après l’attaque du consulat iranien de Damas, en Syrie, attribuée à Israël.

Les Etats-Unis tentent d’éviter une escalade du conflit au Moyen-Orient, dix jours après l’attaque du consulat iranien de Damas, en Syrie. Attribuée à Israël, elle a fait une quinzaine de morts dont sept membres des Gardiens de la révolution.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s’est entretenu avec ses homologues chinois, turc et saoudien.

"Nous restons préoccupés par le risque d'escalade au Moyen-Orient. Et plus particulièrement par les menaces proférées ces derniers jours par l'Iran à l'encontre de l'État d'Israël et le peuple israélien, a déclaré Matthew Miller, porte-parole du Département d'Etat américain. Vous avez vu que le président a clairement indiqué hier que nous soutenons fermement la sécurité d'Israël face à ces menaces... Une nouvelle escalade de ce conflit ne nuit pas seulement à Israël, à l'Iran, aux pays de la région, mais à tous les pays du monde".

Le général américain Michael Erik Kurilla, en charge du Moyen-Orient, est en Israël ce vendredi pour discuter des "menaces pour la sécurité au Moyen-Orient", avec de hauts responsables militaires.