Volodymyr Zelensky se félicite de l'aide américaine qui "sauvera des milliers de vie"

Le président ukrainien s'est dit "reconnaissant" envers les deux partis de la Chambre de représentants américaine, qui ont voté samedi pour un aide de 61 milliards de dollars.

La Chambre des représentants américaine a rapidement approuvé 95 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine, Israël et d'autres alliés des États-Unis ce samedi, après des mois de troubles politiques.

Bénéficiant d’un soutien massif, les 61 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine ont été votés en quelques minutes. Certains ont applaudi dans l’enceinte de la Chambre et ont brandi des drapeaux ukrainiens.

L’aide à Israël et aux autres alliés a également été approuvée avec de bonnes marges, tout comme une mesure visant à réprimer la plateforme TikTok, symbole de la façon dont des coalitions uniques se sont formées pour faire avancer les projets de loi séparés. L’ensemble du dossier sera soumis au Sénat, où son adoption dans les prochains jours est presque assurée. Le président Joe Biden a promis de le signer immédiatement.

"Nous avons fait notre travail ici, et je pense que l'histoire le jugera bien", a déclaré le président républicain de la Chambre des représentants Mike Johnson.

Joe Biden, dans un communiqué, l'a remercié ainsi que le leader démocrate Hakeem Jeffries et la coalition bipartite de législateurs "qui ont voté pour donner la priorité à notre sécurité nationale".

"J'exhorte le Sénat à envoyer rapidement ce paquet à mon bureau afin que je puisse le signer et que nous puissions envoyer rapidement des armes et des équipements à l'Ukraine pour répondre à ses besoins urgents sur le champ de bataille", a ajouté le président américain.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit "reconnaissant" envers les deux partis à la Chambre et a remercié "personnellement, le président Mike Johnson pour la décision qui maintient l'histoire sur la bonne voie", a-t-il déclaré sur X.

"Cette aide sauvera des milliers et des milliers de vies et aidera nos deux nations à devenir plus fortes. La paix et la sécurité ne peuvent être atteintes que par la force", a-t-il déclaré sur X, anciennement Twitter.