Natavan Hasanova d'Azercosmos nous parle de l'importance de l'égalité des sexes et de l'investissement dans les femmes dirigeantes.

Le parcours de Natavan Hasanova dans l'industrie spatiale a commencé en défiant les attentes et en suivant des études d'économie plutôt que de devenir professeure de piano, comme le souhaitaient ses parents.

Lorsque Natavan a rejoint Azercosmos, l'agence spatiale de la République d'Azerbaïdjan, elle a rencontré des femmes exemplaires qui s'épanouissaient dans des rôles techniques à responsabilités. Cela l'a aidée à comprendre qu'il était possible de réussir dans ce secteur dominé par les hommes. Natavan a gravi les échelons avec brio et occupe actuellement le poste de directrice de la stratégie et du développement commercial d’Azercosmos. Elle dirige une équipe de 10 personnes comptant autant de femmes que d’hommes, ce qui présente l'avantage de promouvoir l'égalité des sexes et d'offrir une diversité de perspectives sur les projets.

Natavan est fière du travail d'Azercosmos et a expliqué à Euronews comment l'agence fournissait des données géographiques et des vidéos cruciales à plus de 200 clients dans plus de 40 pays. Ces services contribuent à la gestion écologique, en permettant de suivre les effets du changement climatique et à d’éclairer les politiques publiques. En outre, Azercosmos joue un rôle essentiel dans le développement de l'écosystème spatial azerbaïdjanais en participant à des concours, des hackathons, des programmes d'accélération et autres événements. L'agence a accueilli le Congrès international d'astronautique en 2023, auquel participaient 132 pays.

Animée par la volonté de devenir une figure internationale dans le secteur spatial, Natavan a poursuivi ses études à l'Université internationale de l'espace et se consacre au mentorat de jeunes femmes, les encourageant à s’intéresser aux domaines liés à l'espace. Ses protégées se sont fait leur place dans l’industrie spatiale, avec pour exemple Natavan, qui a réussi grâce à sa persévérance et à la poursuite de ses ambitions.