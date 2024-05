La présidente géorgienne s'est ardemment opposée à une loi sur l'ingérence étrangère qui, depuis plus d'un mois, provoque des vagues de protestation parmi la population. Elle explique sa position dans un entretien exclusif à euronews.

PUBLICITÉ

Salomé Zourabichvili a déclaré que la loi votée cette semaine au Parlement, déclenchant des manifestations dans le pays, "est inacceptable" en l'état et qu'elle y mettra son veto.

Le projet de loi, adopté mardi, oblige les médias, les organisations non gouvernementales et autres groupes à but non lucratif à s'enregistrer comme "poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère" s'ils reçoivent plus de 20 % de leur financement de l'étranger.

Nous vous proposons de découvrir l'intégralité de cet entretien, en français, dans la vidéo ci-dessus.