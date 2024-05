No Comment : évacuations au nord de Kharkiv, Zelensky visite les blessés à l'hôpital

Par euronews avec AP, EBU

Environ 40 % des personnes évacuées de la frontière nord de la région de Kharkiv sont hébergées dans des dortoirs de la ville et de sa région - environ 5 000 personnes sont passées par le centre de distribution de Kharkiv au cours de la semaine d'évacuation.

La famille Sytnikov a été évacuée de Vovchansk. Elle n'a pas eu le temps de faire ses valises et n'a emporté que ses papiers et son chat Sonik. Le fils de Serhii a été le dernier enfant à rester dans la ville. La marraine et le frère de Serhii vivent à Kharkiv, mais la famille prévoit d'emménager dans un dortoir afin de ne pas entasser ses proches.

Le 10 mai, la famille Miahkyi a quitté par ses propres moyens le village de Hrafske, situé à 8 kilomètres de la frontière russe. Serhii Miahkyi a évacué avec sa femme, son fils, sa belle-fille et ses deux petits-enfants. Au centre de distribution de Kharkiv, ils ont été enregistrés, ont reçu de la nourriture et des produits de première nécessité, et la famille de six personnes a été hébergée dans l'une des résidences universitaires de la ville.

La famille vit dans deux chambres voisines. À l'étage où la famille Miahkyi a été logée, il y a une salle de douche, des toilettes et une cuisine équipée de nouveaux appareils. La famille Miahkyi n'a pas l'intention de déménager, elle vivra dans le dortoir jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer chez elle.

Le même dortoir accueille également des personnes déplacées de Kupiansk et d'autres villes - beaucoup d'entre elles y séjournent depuis le début de la guerre.

Zelensky au chevet des soldats blessés à l'hôpital militaire de Kharkiv

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu visite aux soldats blessés dans un hôpital militaire de Kharkiv.

Il a remercié les militaires et le personnel médical de l'armée et leur a remis des récompenses de l'État.

Cette visite a eu lieu alors que des responsables militaires à Kyiv ont déclaré que des unités ukrainiennes engagées dans des combats de rue avec les forces du Kremlin dans la ville de Vovchansk, dans le nord-est du pays, avaient stoppé l'avancée russe.

Pourtant, un haut fonctionnaire russe a déclaré que la poussée de la ligne de front disposait de suffisamment de ressources pour continuer.