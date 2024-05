Troubles en Nouvelle-Calédonie : pourquoi parle-t-on de l'Azerbaïdjan ?

La France accuse l'Azerbaïdjan de s'ingérer dans son territoire du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, en soutenant des mouvements indépendantistes et en diffusant de la désinformation, dans un contexte de tensions géopolitiques plus larges.

La France a accusé l'Azerbaïdjan de s'ingérer dans son territoire de Nouvelle-Calédonie, un archipel du Pacifique.

Malgré la grande distance géographique et culturelle entre l'État de la mer Caspienne et le territoire français du Pacifique, cette revendication est ancrée dans un réseau complexe de tensions historiques, politiques et diplomatiques.

La crise en Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie, située entre l'Australie et les Fidji, est un territoire français qui a toujours cherché à obtenir son indépendance.

Les troubles récents en Nouvelle-Calédonie ont été déclenchés par une nouvelle loi électorale perçue comme discriminatoire par la population autochtone kanake.

Cette loi accorde le droit de vote aux élections locales aux personnes qui vivent en Nouvelle-Calédonie depuis au moins dix ans, ce qui, selon les partisans de l'indépendance, diluera le vote kanak.

Accusations de la France

Le ministre français de l'intérieur, Gérald Darmanin, a publiquement déclaré que l'Azerbaïdjan, ainsi que la Chine et la Russie, s'ingéraient dans les affaires intérieures de la Nouvelle-Calédonie : "Ce n'est pas un fantasme. C'est une réalité", a déclaré M. Darmanin sur France 2, soulignant la gravité de ces allégations.

Le gouvernement français souligne l'apparition soudaine de drapeaux azerbaïdjanais lors des manifestations indépendantistes kanakes et le soutien apporté aux séparatistes par des groupes liés à Bakou.

L'Azerbaïdjan a nié avec véhémence toute implication, qualifiant ces accusations de sans fondement : "Nous rejetons totalement ces accusations sans fondement", a déclaré Ayhan Hajizadeh, porte-parole du ministère azerbaïdjanais des affaires étrangères, "Nous réfutons tout lien entre les dirigeants de la lutte pour la liberté en Calédonie et l'Azerbaïdjan".

Un élément important dans cette histoire est le Groupe d'initiative de Bakou, créé lors d'une conférence en juillet 2023 en Azerbaïdjan. Ce groupe, qui comprend des participants de divers territoires français en quête d'indépendance, vise à soutenir les mouvements anticoloniaux contre la France.

Le groupe a exprimé sa solidarité avec le peuple kanak et a condamné les récentes réformes électorales en Nouvelle-Calédonie : "Nous sommes solidaires de nos amis kanaks et soutenons leur juste combat", a déclaré le Groupe d'initiative de Bakou.

A woman waves a Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) flag in Noumea, New Caledonia Nicolas Job/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Pourquoi la France et l'Azerbaïdjan s'affrontent-ils sur le plan diplomatique ?

Les tensions entre la France et l'Azerbaïdjan ne se limitent pas à la Nouvelle-Calédonie. La France est un allié traditionnel de l'Arménie, le rival historique de l'Azerbaïdjan, notamment en ce qui concerne la région litigieuse du Haut-Karabakh.

À la suite de la guerre de 2020 et de l'offensive menée par l'Azerbaïdjan en 2023 pour reprendre le contrôle du Haut-Karabakh, la France a ouvertement soutenu l'Arménie.

Ce soutien comprend des accords de défense et des fournitures d'équipements militaires, ce qui alimente l'animosité de l'Azerbaïdjan. Gérald Darmanin a également qualifié l'Azerbaïdjan de "dictature", soulignant ainsi la profonde méfiance qui règne à l'égard de ce pays.

La France a également accusé l'Azerbaïdjan de mener des campagnes de désinformation pour déstabiliser ses territoires. Des comptes sociaux pro-azerbaïdjanais ont été associés à la diffusion de contenus trompeurs sur les actions de la police française en Nouvelle-Calédonie.

Une source du gouvernement français a mentionné une "campagne assez massive, avec environ 4 000 messages générés par (ces) comptes", visant à inciter à la violence et à la méfiance.

Cela fait suite au rappel par la France de son ambassadeur en Azerbaïdjan en avril, le président Macron ayant exprimé ses regrets pour les actions de l'Azerbaïdjan, ainsi que son espoir que les Azerbaïdjanais clarifient leurs intentions.

Pourquoi la Nouvelle-Calédonie ?

Si l'intérêt direct de l'Azerbaïdjan pour la Nouvelle-Calédonie peut sembler farfelu, il s'inscrit dans une stratégie plus large de remise en cause de l'héritage colonial français et de soutien aux mouvements séparatistes.

En s'alignant sur les sentiments anti-coloniaux, l'Azerbaïdjan cherche à se positionner en tant que champion des mouvements de libération, tout en discréditant la France sur la scène internationale.

Cet effort est considéré comme faisant partie d'une manœuvre géopolitique plus large, y compris les efforts de l'Azerbaïdjan pour ternir l'image de la France, comme le montre sa campagne de désinformation présumée contre la capacité de la France à accueillir les Jeux olympiques.

Les tensions accrues ont eu d'autres répercussions. Le ministre français des sports a annulé le passage de la flamme olympique en Nouvelle-Calédonie, pour des raisons de sécurité, mais aussi en raison de la gravité des troubles et des accusations d'ingérence étrangère.

L'implication de l'Azerbaïdjan dans les troubles en Nouvelle-Calédonie est une question à multiples facettes, enracinée dans des rivalités géopolitiques plus larges et des griefs historiques.

Pour l'Azerbaïdjan, soutenir les mouvements d'indépendance dans les territoires français est un moyen de répliquer à la France pour son soutien à l'Arménie et de renforcer sa propre position internationale.

Pour la France, ces actions représentent un défi direct à sa souveraineté et à la stabilité de ses territoires d'outre-mer, ce qui a suscité de vives accusations et des tensions accrues entre Paris et Bakou.