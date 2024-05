Iran : deuil de cinq jours après la mort d'Ebrahim Raïssi, Mohammad Mokhber assume l'intérim

Par Euronews avec Euronews

L'Iran a décrété un deuil de cinq jours après la mort du président Raïssi dans un accident d'hélicoptère, une période d'incertitude politique s'ouvre pour le pays.

Ebrahim Raïssi avait 63 ans, il avait été élu en 2021 et était considéré comme l'un des favoris pour succéder à Ali Kharmenei.

Le guide suprême, âgé de 85 ans, a déploré la perte d'un "serviteur sincère et précieux".

L'hélicoptère du président avait disparu dimanche dans la soirée et s'est écrasé dans une région escarpée de l'Iran proche de l'Azerbaïdjan. L'appareil avait débuté son vol au moment où les conditions météorologiques étaient mauvaises.

Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahia,, figure parmi les victimes de l'accident.

Le premier vice-président Mohammad Mokhber assumera les fonctions de président par intérim jusqu'à la tenue d'une élection présidentielle, en principe d'ici cinquante jours.

Selon la présidente du Conseil national de la Résistance iranienne, Mayram Rajavi, le décès de Raïssi est "un coup stratégique monumental (...) porté au guide suprême des mollahs".

L'opposante iranienne en exil prévoit "une série de répercussiosn et de crises au sein de la tyrannie théocratique".

Les alliés de l'Iran ont exprimé leur tristesse et rendu hommage au président Raïssi.

Vladimir Poutine parle d'un "politicien remarquable" et d'un "véritable ami". Le Hezebollah évoque un "président martyr" et un "protecteur des mouvements de résistance". Le Liban et la Syrie annoncent un deuil de trois jours. Les Houthis, au Yémen, regrettent "une perte pour l'ensemble du monde islamique" et le Hamas rend hommage à "ses efforts indefectibles en faveurs des Palestiniens." La Chine salue en Raïssi le défenseur, pour l'Iran, "de la stabilité et la sécurité."