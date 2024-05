Élections européennes : que veulent les électeurs et que promettent les candidats

Par Euronews

A l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient élus au Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus.

Dans cet épisode Euronews interroge un citoyen et un candidat sur le nombre de députés européens. Tany, fermier espagnol, souhaite supprimer un certains nombre de députés européens. S’il était candidat, Tany se débarrasserait "de la moitié, voire plus, du nombre de députés européens que nous avons ou que nous maintenons actuellement."

Gilles Mentré est candidat pour Le Centre en France. Il souhaite que les députés européens en France soient élus par département. "Il y a 101 départements français et 81 députés européens. Il y aura donc un député européen par département ou par coupe de départements. Ce seront les députés locaux que les agriculteurs, les propriétaires de petites entreprises, les responsables locaux et les étudiants pourront aller voir pour poser des questions, pour savoir comment accéder aux subventions, pour faire entendre leur voix et pour demander des comptes."