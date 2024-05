Ouverture des Championnats du monde de judo à Abu Dhabi

Par Euronews

En –52 kg, la Française Amandine Buchard a décroché une médaille de bronze.

Ouverture des très attendus des championnats du monde de judo à Abu Dhabi ce dimanche. L’occasion pour les plus grands judokas d’inscrire leur nom au palmarès de la prestigieuse compétition et de préparer les Jeux olympiques de Paris.

En -48kg, l’Italienne double médaillée de bronze mondiale, Assunta Scutto, s'est qualifiée pour la finale après une belle journée. De l'autre côté du tableau, la Mongole Baasankhuu Bavuudorj a également réalisé un sans faute. Dans une finale tendue, c’est elle qui a su saisir la bonne opportunité en fin de combat, profitant d’une attaque ratée pour contrer et décrocher son premier titre mondial.

Le maire de la ville italienne d’Olbia, Settimo Nizzi, était présent pour remettre les médailles.

“Je suis très heureuse. C’est ma première médaille aux championnats du monde et c’est une médaille d'or. J’aimerais remercier tous mes entraîneurs et tous les habitants de mon pays”, a déclaré Baasankhuu Bavuudorj.

Chez les hommes, en –60 kg, la tête de série Yung Wei Yang a atteint la finale sans grande difficulté. Son adversaire, le jeune et explosif Géorgien Giorgi Sardalashvili, qui a impressionnée avec des ippons spectaculaires tout au long de la journée. En finale, Il est parvenu à contrer une attaque de Yang pour marquer waza-ari et devenir à 20 ans le plus champion du monde de l’histoire de son pays.

Les médailles ont été remise par Tania Missoni, membre du conseil d'administration de Missoni Ltd.

“Je suis champion du monde. C'était mon grand rêve depuis tout petit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis champion du monde. Je voulais pouvoir porter le dossard rouge des champions du monde, c'est fait”, a déclaré Giorgi Sardalashvili.

En –52 kg, l’Ouzbeke Diyora Keldiyorova a fait respecter son statut de favorite en montant en puissance pour atteindre la finale. Elle y a retrouvé l’expérimentée Italienne Odette Giuffrida, elle aussi en grande forme. Dans un combat tendu, cette dernière a fait parler son jeu de jambes, sa marque de fabrique, faisant chuter son adversaire pour s’imposer. Immense émotion pour Odette Giuffrida qui remporte enfin un premier titre mondial à 29 ans.

La Française Amandine Buchard décroche de son côté une médaille de bronze.

David Lappartient, membre du CIO et président de l’Union cycliste internationale, a distribué les médailles.

“Abu Dhabi est magique pour moi. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, peut-être que la magie n'a pas disparu, je vais tout faire pour gagner et aujourd'hui ça a encore marché. Ça fonctionne bien pour moi ici”, a déclaré Odette Giuffrida.

Rendez-vous toute la semaine pour la suite de ces mondiaux.