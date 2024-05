Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron se rend dans l'archipel français

Par Euronews avec AP

Emmanuel Macron se rend en Nouvelle-Calédonie pour installer une mission. Le président français l'a annoncé en Conseil des ministres ce mardi matin.

Emmanuel Macron s'envole dès ce soir en Nouvelle-Calédonie pour y installer une "mission".

Le président a annoncé son départ en Conseil des ministres ce mardi, il doit s'envoler dans la soirée.

Emmanuel Macron s'était un peu plus tôt félicité es des "nets progrès" en matière de sécurité en Nouvelle-Calédonie.

Après six jours d’émeutes, qui ont fait six morts et des blessés, le retour au calme reste fragile. Nouméa reste le théâtre d'affrontements. Les barrages démontés durant la journée refont surface la nuit tombée.

L'Élysée a par ailleurs annoncé la mobilisation "pour un temps" de militaires pour "protéger les bâtiments publics".

L'aéroport international reste fermé jusqu'à au moins jeudi.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande annoncent l'envoi de plusieurs vols pour évacuer certains de leurs ressortissants bloqués sur l'archipel français.

Les mesures de l'état d'urgence sont maintenues : couvre-feu nocturne, interdiction des rassemblements, des transports d'armes, de la vente d'alcool et de l'application TikTok.