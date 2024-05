Les touristes français bloqués en Nouvelle-Calédonie par les émeutes arrivent à Paris

Par Serge Duchêne avec AP

Sept personnes, dont deux gendarmes, ont été tuées depuis le début des émeutes dans l'archipel français.

Les premiers touristes français, évacués de Nouvelle-Calédonie par les armées australienne et néo-zélandaise, sont arrivés dimanche à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris après un voyage de 40 heures.

Ils étaient bloqués dans le territoire français du Pacifique Sud en raison des émeutes qui ont débuté après la réforme du corps électoral.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont commencé à envoyer des avions d'évacuation vers la Nouvelle-Calédonie, afin d'en extraire leurs ressortissants ainsi que d'autres touristes bloqués dans la région.

Au moins 60 membres des forces de sécurité ont été blessés et 214 personnes ont été arrêtées à la suite d'affrontements avec la police, d'incendies criminels et de pillages, a déclaré le plus haut responsable français du territoire, le haut-commissaire de la République Louis Le Franc.

L'aéroport international de Nouméa reste fermé aux vols commerciaux, mais des vols militaires continuent d'évacuer les touristes bloqués.

L'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie sera levé mardi matin, 480 gendarmes mobiles vont être envoyés en renfort.