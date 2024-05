Par Euronews

A l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient élus au Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus.

Dans cet épisode, Euronews interroge une citoyenne et une candidate sur la politique migratoire. Susanna Zanfrini est directrice de l'International Rescue Committee en Italie. Elle souhaite qu’au cours des cinq prochaines années, l’UE se concentre davantage sur l’accueil des migrants et moins sur la protection des frontières. "Une approche uniquement basée sur la sécurité n'arrêtera pas les personnes fuyant les persécutions, mais les forcera à emprunter des routes migratoires encore plus dangereuses", explique-t-elle.

Abir Al Sahlani (Renew Europe) se présente pour un nouveau mandat. Elle souhaite que l’UE se dote "d'une stratégie commune pour la recherche et le sauvetage en mer Méditerranée. Nous savons que 2023 a été l'année la plus meurtrière depuis 2016 pour les migrants qui fuient la famine, le changement climatique, les poursuites judiciaires et les conflits armés."