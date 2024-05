Les candidats têtes de liste à la présidence de la Commission européenne débattront à Bruxelles

Par Euronews

Lors de cet évènement, les principaux candidats têtes de liste à la présidence de la Commission européenne partageront leur vision de l'Europe. Le débat sera retransmis en direct sur Euronews.

Le décor est planté pour le grand débat sur les élections européennes. Les principaux candidats, ou spitzenkandidaten, confronteront leurs idées sur l'avenir de l'Europe et les politiques à mener, lors d'un débat organisé par l'Eurovision.

Euronews retransmettra le débat en direct le jeudi 23 mai à 15h . Cinq des principaux candidats à la présidence de la Commission européenne y participeront, un choix qui, bien qu'il soit entre les mains des premiers ministres et des présidents de l'UE, tient compte du résultat des élections européennes.

La favorite pour ce poste est l'actuelle présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, membre du Parti populaire européen. Seront également présents l'actuel commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, Nicolas Schmit du parti social-démocrate, Sandro Gozi, député européen de Renew Europe, Terry Reintke, député européen et co-président du groupe des Verts, et Walter Baier, président de la Gauche européenne.

Dans l'hémicycle, transformé pour l'occasion en studio de télévision, 900 personnes seront présentes : "L'idée est que les candidats aient l'occasion de partager avec le public leurs idées et leurs solutions sur les questions clés qui les entourent : le changement climatique, l'emploi et l'économie, les migrations, etc", explique l'une des présentatrices du débat, la journaliste belge Annelies Beck.

Son collègue et présentateur, le journaliste tchèque Martin Řezezníček, explique que le débat est "par les Européens pour les Européens". "

C'est pourquoi des questions seront posées par des citoyens via les réseaux sociaux ou par des jeunes qui votent pour la première fois. Les Européens devraient avoir leur mot à dire dans ce débat", a-t-il ajouté.

En outre, les candidats seront confrontés à un entretien individuel de trois minutes pour découvrir leurs politiques en détail.

Mécontentement parmi les différents groupes politiques

Aucun représentant du parti d'extrême droite Identité et Démocratie ou des Conservateurs et Réformistes européens ne participera au débat. La candidate de l'Alliance libre européenne, Maylis Roßberg, sera également absente.

En ce qui concerne les deux premiers partis, l'UER a déclaré dans un communiqué " avoir refusé de désigner un candidat principal et ne peuvent donc pas participer à ce débat".

Mais l'un des eurodéputés de l'ID pense qu'il y a une motivation politique derrière tout cela : "Je vois plutôt cela comme une censure politique visant à exclure 20 à 25 % de l'électorat européen", déclare Anders Vistisen.

"Dans ces élections, aucun parti ne suit toutes les règles des candidats principaux", a-t-il ajouté.

Dans le cas de l'ALE, l'UER affirme que chaque groupe représenté au Parlement européen a été invité à proposer un candidat tête de liste et que ce sont les partis de ces groupes qui ont choisi le candidat tête de liste.

Pour le groupe des Verts/Alliance libre européenne, le candidat principal proposé était Terry Reintke du parti des Verts européens, a déclaré l'UER à Euronews.